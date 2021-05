John McDonnell et Corbynites sapent Starmer avec un nouveau projet de loi de politique socialiste | UK | Nouvelles

Keir Starmer décrit les “ changements ” prévus du parti travailliste

Le Parti travailliste est plongé dans une crise d’identité qui a pris racine dans les politiques mêmes avec lesquelles il promet de gouverner le pays. Une confiance significative a été perdue dans le chef Sir Keir à la suite de la raclée du Labour aux élections locales en Angleterre plus tôt ce mois-ci. La gauche du parti a déclaré que les pertes des conseils à travers le pays, ainsi qu’une défaite aux élections partielles de Hartlepool, ont prouvé que les électeurs voulaient un retour au manifeste radical poussé par l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn.

John McDonnell, l’ancien chancelier de l’ombre, a été l’un des partisans les plus virulents de cela, avec un petit groupe de membres du groupe de campagne socialiste et des personnalités travaillistes ailleurs.

Lui, aux côtés de Richard Burgon, Ian Mearns, Bell Ribeiro-Addy et Pauline Bryan – tous corbynites – a récemment publié un discours alternatif radical de la reine, exposant les politiques qu’ils mettraient en œuvre si un gouvernement travailliste venait à être créé.

Cependant, certaines de ces politiques contrastaient fortement avec la rhétorique de Sir Keir ces derniers mois.

Le discours alternatif pourrait encore s’avérer être une autre épine dans le camp du chef travailliste alors qu’il s’efforce d’apprivoiser les ailes factionnelles de son parti.

John McDonnell: Le programme socialiste des Corbynites contrastait avec la direction de Keir Starmer (Image: GETTY)

Corbynites: De nombreux alliés de Corbyn restent dans le groupe (Image: GETTY)

La différence la plus marquante poussée par le groupe Corybnite et le propre programme de Sir Keir se trouve dans leur «Projet de loi de finances».

Ici, M. McDonnell et ses alliés ont promis de fournir un «taux minimum global d’impôt sur les sociétés» et de «garantir que les entreprises qui ont profité de la pandémie paient une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires».

L’impôt sur les sociétés est devenu un point de conflit au sein du Parti travailliste plus tôt cette année avant le budget de mars du gouvernement.

Des personnalités comme M. McDonnell ont soutenu les projets du Premier ministre Boris Johnson et du chancelier Rishi Sunak d’augmenter l’impôt sur les sociétés afin de compenser les pertes liées à la pandémie de coronavirus.

JUSTIN: Eurotunnel appartient-il aux Français ou aux Britanniques? Le Royaume-Uni a perdu des traversées en ferry

Gauche travailliste: McDonnell est un vétéran de l’aile gauche du Parti travailliste (Image: GETTY)

Pourtant, dès le départ, Sir Keir s’est opposé avec véhémence à l’idée, cependant.

Cela a encore plongé son image dans les yeux de la gauche travailliste, beaucoup remettant en question la nouvelle philosophie du parti.

Lui et son ancienne chancelière fantôme, Anneliese Dodds, ont fait valoir que toute augmentation de l’impôt sur les sociétés étoufferait la croissance économique, punissant de nombreuses entreprises qui ont été les plus durement touchées au cours de la pandémie de coronavirus.

Même avant le discours alternatif de M. McDonnell, Express.co.uk a appris que lui et ses alliés commençaient à se sentir mal à l’aise avec la direction de Sir Keir.

Le professeur Steven Fielding a déclaré: «Certaines personnes ont un sentiment de malaise à propos de Starmer et de la direction dans laquelle il prend la fête, ils le considèrent comme une sorte de cheval de Troie.

“C’est comme ça qu’ils le voient, et pour certains d’entre eux, cela s’inscrit dans leur scénario de cauchemar, que Keir Starmer est la renaissance de Tony Blair.”

À l’époque, M. McDonnell et M. Burgon ont suggéré à Sir Keir de faire pression sur le gouvernement pour qu’il introduise une taxe exceptionnelle s’il s’opposait à la sanction des petites entreprises, comme ils l’ont exposé plus tard dans leur discours alternatif.

Pourtant, Sir Keir est resté fidèle à son raisonnement et à Mme Dodds.

NE MANQUEZ PAS

Un garçon a dit qu’il allait se promener avant de mourir sur l’autoroute [REPORT]

Un plongeur du Titanic se souvient de la découverte d’une épave: “ Comme ouvrir une boîte aux trésors ” [INSIGHT]

Esturgeon réduit au silence alors que Johnson a un atout que l’Espagne n’a jamais fait avec la Catalogne [ANALYSIS]

Jeremy Corbyn: L’héritage de l’ancien chef perdure dans le parti (Image: GETTY)

Richard Burgon: Le député de Leeds s’est imposé comme l’un des critiques les plus virulents de Starmer (Image: GETTY)

Il a depuis limogé Mme Dodds et l’a transférée au poste de présidente du parti travailliste.

Fait intéressant, dans ses «dix engagements» qui l’ont vu élu chef travailliste, Sir Keir s’est engagé à faire de la «justice économique» sa première politique.

Cela comprenait: “Augmenter l’impôt sur le revenu pour les 5 pour cent les plus riches, annuler les réductions de l’impôt sur les sociétés par les conservateurs et réprimer l’évasion fiscale, en particulier des grandes entreprises. Pas de recul par rapport à nos principes fondamentaux.”

Un peu plus d’un an après son entrée en fonction et Sir Keir a ignoré au moins deux de ses dix engagements.

Actualités sur le Brexit: la politique de Starmer sur le Brexit a basculé au fil des ans (Image: Express Newspapers)

Il a promis de conserver une grande partie du manifeste radical que M. Corbyn avait rédigé en 2017 et 2019.

C’était, a déclaré Richard Wyn Jones, un politologue, à Express.co.uk, au grand plaisir de la gauche douce qui aimait “certaines des choses qu’ils associaient à Corbyn mais pour se débarrasser du chaos et de ce qu’ils désapprouvaient. “.

Pourtant, Sir Keir a déclaré cette semaine que les travaillistes disposeraient d’un tout nouveau plan de pouvoir non basé sur les manifestes de M. Corbyn et Tony Blair.

Il a également blessé les restes de son parti plus tôt cette année après avoir biffé un autre de ses dix engagements: la libre circulation des ressortissants de l’UE.

Nouvelles de l’UE: Starmer a mis en colère les restes plus tôt cette année après avoir abandonné sa politique de libre circulation (Image: GETTY)

Après avoir promis de pousser le gouvernement à maintenir la politique, déclarant plus tard qu’il la réintroduirait dans un gouvernement travailliste, Sir Keir a finalement abandonné l’engagement en janvier.

Paul Embery, un dirigeant syndical et membre travailliste, a déclaré à Express.co.uk que “les mains étaient liées” à Sir Keir sur cet aspect, cependant.

Il a déclaré: “Il a pris cet engagement quand il représentait le dirigeant travailliste, c’était avant que nous sachions quel Brexit nous allions avoir, avant qu’un accord ne soit signé, et maintenant il a été signé, la libre circulation est terminée, ses mains. sont liés et il est donc inutile d’essayer de frapper ce tambour. “