John McDonnell et ses alliés corbynites ont présenté un plan pour imposer le socialisme au Royaume-Uni | UK | Nouvelles

John McDonnell: le manifeste 2019 “ pas assez radical ” pour aujourd’hui

Le Parti travailliste est actuellement impliqué dans une crise d’identité après sa raclée aux élections locales en Angleterre. Hartlepool a été le plus gros coup dur de la fête, l’une des dernières parties restantes de son mur rouge autrefois incassable. Beaucoup ont toutefois noté qu’il avait déjà été perdu lors des élections générales de 2019, le Parti du Brexit ayant divisé le vote du Parti conservateur.

Indépendamment de cela, ceux qui ont gravi les échelons du parti travailliste avant Sir Keir Starmer ont affirmé que la perte à Hartlepool – ainsi que dans les conseils à travers l’Angleterre – prouvait que l’électorat voulait la politique radicale de l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn.

Plus particulièrement, John McDonnell, ancien ministre de l’Intérieur, au lendemain des résultats des élections, a demandé à Sir Keir de réévaluer sa position centriste.

Lui et Richard Burgon, le député de Leeds, avec Bell Ribeiro-Addy, Ian Mearns et Pauline Bryan – tous Corbynites – ont présenté un «discours alternatif de la reine» radical sur la liste du travail, décrivant leurs plans pour mettre en œuvre un programme socialiste à Westminster et le pays dans son ensemble.

Ils ont expliqué comment le coronavirus avait révélé «l’inégalité et l’insécurité» et qu’un «gouvernement socialiste construirait une Grande-Bretagne plus juste, plus saine et plus verte, et un monde plus juste et pacifique» était nécessaire pour contrer cela.

John McDonnell: Le député corbynite a exposé ses plans pour une Grande-Bretagne socialiste (Image: GETTY)

Keir Starmer: Le leader travailliste fait face à une confrontation tendue avec la gauche (Image: GETTY)

Leur déclaration a continué en promettant aux travailleurs du NHS une augmentation de salaire de 15 pour cent, ainsi que “s’assurer que tous les employés de la fonction publique obtiennent une augmentation bien supérieure à l’inflation, après une décennie de gel des salaires et de plafonds salariaux”.

Une “masse salariale réelle” serait introduite pour “mettre fin à l’indignité des salaires de pauvreté dans tous les secteurs de l’économie” parce que “pendant trop longtemps il y a eu abondance pour les membres du conseil d’administration, mais seulement des bribes pour le reste”.

Selon eux, les plans de M. McDonnell et de M. Burgon élimineraient également la pauvreté d’ici 2030.

Le plus controversé étant donné l’opposition de Sir Keir à la hausse de l’impôt sur les sociétés du gouvernement dans son budget de mars, le groupe a déclaré qu’il présenterait un “projet de loi de finances [that] veillera à ce que les entreprises qui ont profité de la pandémie paient une taxe exceptionnelle sur tout bénéfice excédentaire ».

Socialistes: Richard Burgon, Dianne Abbott et Bell Ribeiro-Addy tous ajoutés au discours alternatif (Image: GETTY)

Ils viseront également les plus hauts revenus de Grande-Bretagne avec des augmentations de l’impôt sur le revenu, et travailleront avec le président américain Joe Biden pour pousser un “taux minimum global d’impôt sur les sociétés et réprimer plus largement les paradis fiscaux et l’évasion fiscale”.

Fait intéressant, ils disent qu’ils obtiendront des réductions de la semaine de travail au fil du temps et qu’ils consulteront quatre nouveaux jours fériés.

De nombreux autres projets de loi concernant la société et l’économie sont lancés.

On ne sait pas comment M. McDonnell et ses alliés envisagent de payer pour cela autrement que des hausses d’impôts.

Emblématique des années de M. Corbyn, la vision du groupe s’achève sur des plans visant à revigorer et à autonomiser les syndicats britanniques.

McDonnell news: McDonnell a été chancelier de l’ombre sous Jeremy Corbyn (Image: GETTY)

Rebecca Long Bailey: McDonnell a suggéré que le député limogé devrait être transféré à l’avant (Image: GETTY)

Alors que M. McDonnell a déclaré que Sir Keir devrait avoir une chance, il a condamné sa décision de limoger Angela Rayner à la présidence du parti.

Sur ce, Diane Abbott, ancienne secrétaire de l’Intérieur de l’ombre, a accusé le chef de tenter de faire «porter pour la canette» à Mme Rayner les résultats.

Paul Embery, un syndicaliste et membre travailliste, a déclaré à Express.co.uk que les actions de la gauche corbynite travailliste équivalaient à une “trahison”.

Pendant ce temps, Gordon Brown, l’ancien Premier ministre travailliste, a récemment déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que le parti ne pourrait pas revenir aux politiques de M. Corbyn s’il voulait faire face aux «changements sismiques» auxquels la société est confrontée, y compris l’élargissement des inégalités sociales et le nationalisme.

Actualités sur le Brexit: la politique de Starmer sur le Brexit a basculé au fil des ans (Image: Express Newspapers)

Il a déclaré: «Keir Starmer et ses dirigeants doivent faire face à tous ces changements.

«Donc, le Parti travailliste doit changer, nous ne pourrons jamais avoir les mêmes politiques qu’en 1997 – elles ne peuvent pas être les mêmes qu’en 2019.

“Il faut lui donner l’espace et le pouvoir et les dirigeants qui travaillent avec lui pour changer le Parti travailliste, afin qu’il puisse faire face à ces défis fondamentaux qui ont été aggravés par Covid.”

Pourtant, après cela, M. McDonnell a suggéré à M. Burgon et à la limogée Rebecca Long-Bailey d’être promus à l’avant-garde de Sir Keir, déclarant à la radio LBC: «Becky Long-Bailey était dans mon équipe et elle était l’une des plus pointues que j’aie jamais rencontrées. “

Corbyn news: L’héritage de l’ancien chef perdure dans le parti (Image: GETTY)

À propos de M. Burgon, il a ajouté: “Si vous regardez ce qu’il a fait sur le dossier de justice, il était excellent. Je pense qu’il était l’un des ministres les plus pointus du cabinet fantôme que nous ayons eu et il était bon debout sur le sol de la maison. .

«Je sais qu’il y a eu du dénigrement dans les médias, mais ils ne sont pas nécessairement nos meilleurs amis.

“Les gens le sous-estiment – un bon jeune avocat connaît son métier. Je pense que le gouvernement doit rendre des comptes.”