John McDonnell exige que Keir Starmer invoque des politiques «plus radicales» après une perte historique | Politique | Nouvelles

L’ancien chancelier fantôme de l’Échiquier John McDonnell a insisté sur le fait que le Parti travailliste devait mettre en œuvre des politiques plus radicales. Tout en parlant du programme Today, il a insisté sur le fait que l’élection de Hartlepool avait été perdue en partie à cause du débat sur le Brexit. Il a ajouté que le parti avait besoin de politiques plus radicales afin de lutter contre les problèmes qui préoccupent les gens comme vivre dans la pauvreté.

En ce qui concerne la direction de Sir Keir Starmer, M. McDonnell a affirmé qu’il continuerait à lui donner une chance à la tête du parti.

Cependant, il espérait que Sir Keir envisagerait des politiques plus radicales pour reconquérir les électeurs à travers le pays.

Plus à venir…