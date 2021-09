John McDonnell explose à Starmer après un complot visant à « saboter » le leader travailliste | Politique | Nouvelles

in

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell a lancé une attaque féroce contre Sir Keir après qu’Andy McDonald a quitté son poste de secrétaire fantôme aux droits du travail. M. McDonald a accusé le leader travailliste de ne pas honorer “notre engagement en faveur des politiques socialistes”.

“Après 18 mois de votre leadership, notre mouvement est plus divisé que jamais et les promesses que vous avez faites aux membres ne sont pas honorées”, a-t-il déclaré.

Le député de Middlesbrough a accusé Sir Keir de refuser de le laisser faire campagne pour un salaire minimum de 15 £.

Il était le dernier allié de l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn dans le cabinet fantôme.

S’adressant aux membres travaillistes lors d’un rassemblement à Brighton hier soir, M. McDonnell a déclaré qu’il était “inconcevable que M. McDonald doive démissionner”.

LIRE LA SUITE : Oups ! Shadow Home Sec oublie le salaire minimum malgré la campagne du Labour

Il a déclaré: “J’ai vu quelqu’un alors que j’arrivais, j’ai dit que pensez-vous de la conférence et ils ont dit quelle merde ça a été, ça s’effondre, absolument.”

Faisant encore plus d’éloges sur son collègue sur les réseaux sociaux, il a déclaré: “Andy McDonald a été un formidable secrétaire d’État fantôme aux droits du travail.

“Il vient de livrer le programme politique le plus complet et le plus détaillé de notre histoire pour garantir les droits en matière d’emploi.

“Il a démissionné sur un point de principe selon lequel les travailleurs doivent avoir un salaire décent.”

L’annonce de la démission hier soir était programmée pour causer un maximum d’embarras à Sir Keir.

La conférence du parti a jusqu’à présent été en proie à d’âpres querelles internes au sein du parti.

LIRE LA SUITE: Un électeur du parti travailliste résume le problème avec Keir Starmer dans une gifle épique

S’exprimant ce matin, le secrétaire écossais fantôme du Labour a accusé M. McDonald de “sabotage” délibéré.

Furieux, il a déclaré à Good Morning Scotland de la BBC : “Nous ne savons pas trop pourquoi il a démissionné hier, il semble avoir dit une chose et écrit une autre.

“Cela ressemble à un sabotage planifié d’une conférence, plutôt qu’à un quelconque principe.”

Il a ajouté: “Nous sommes tous très en colère et frustrés que les gros titres soient dominés par une seule personne alors que nous devrions parler des grands problèmes de l’avenir.”

Acceptant la démission, Sir Keir a déclaré qu’il se concentrait sur “la victoire des prochaines élections générales”.

Il a déclaré: “Je tiens à remercier Andy pour son service au sein du cabinet fantôme.

« Le nouvel accord global du Labour pour les travailleurs montre l’ampleur de notre ambition et où se situent nos priorités.

“Mon objectif et celui de tout le parti est de gagner les prochaines élections générales afin que nous puissions répondre aux besoins des travailleurs qui ont besoin d’un gouvernement travailliste.”