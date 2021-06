John McGinn a imité Zinedine Zidane, a été poignardé par un coéquipier à St Mirren et est connu sous le nom de «Meatball» – il espère maintenant conduire l’Écosse à la gloire de l’Euro 2020

in

Lorsque John McGinn a pris l’avion pour rencontrer le patron du Houston Dynamo, Owen Coyle, il a dû craindre de ne plus jamais jouer au football.

Le milieu de terrain venait d’être libéré de St Mirren et s’était envolé pour le Texas sur un vol en classe économique dans le but de sauver ce qui restait de sa carrière.

McGinn a commencé sa carrière à St Mirren, mais a presque quitté le football après un accident de terrain d’entraînement

L’homme d’Aston Villa a en fait rejoint The Buddies à l’âge de sept ans et a fait son entrée dans l’équipe à l’adolescence, attirant l’attention en tant que milieu de terrain qui pouvait marquer des buts et être dynamique sur le terrain.

Après avoir impressionné lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue écossaise en 2013 contre Victor Wanyama et Scott Brown du Celtic, il semblait que le ciel était limité pour le jeune.

Pourtant, à l’âge de 20 ans, il semblait que la promesse allait bientôt se transformer en déception après un accident de terrain d’entraînement anormal.

Son coéquipier Steven Thompson lui a lancé une perche à pointes, lui perçant la cuisse et lui coupant sept centimètres dans la jambe, à un millimètre de l’artère.

McGinn s’est depuis imposé comme l’un des hommes clés de l’Écosse et d’Aston Villa

Quatre mois après sa libération, les pourparlers avec Houston ont échoué et c’est Hibernian qui a finalement tenté sa chance et l’a signé en 2015 pour seulement 100 000 £.

Connu sous le nom de “Meatball” dans son pays d’origine, en raison de ses cheveux courts et de sa tête ronde, McGinn avait passé ses années de formation à Clydebank en imaginant qu’il était Zinedine Zidane – pratiquant des coups de pied à vélo sur son trampoline.

Ses frères Stephen et Paul sont tous deux des professionnels, tandis que le grand-père Jack était un ancien président du Celtic et que les parents Stephen et Mary assistent toujours aux matchs dans la loge des réalisateurs.

Son enthousiasme contagieux, ses efforts et ses performances de héros cultes à Easter Road l’ont rendu attachant aux fans de Hibs et ils l’ont qualifié de “Super John McGinn” et ont même insisté sur le fait qu’il était meilleur que l’idole Zidane.

‘Meatball’ a aidé Hibs à remporter la Coupe d’Écosse contre les Rangers à Hampden Park en 2016

Réputé pour son corps trapu, McGinn est adoré par ses coéquipiers et ses entraîneurs pour son enthousiasme et sa diligence

Il a déménagé à Aston Villa à l’été 2018, malgré le vif intérêt du Celtic où le lien familial est fort.

Villa s’est assuré d’avoir leur homme en produisant une offensive de charme, qui comprenait l’allumage des projecteurs à Holte End.

Depuis qu’il a déménagé au sud de la frontière, McGinn a conquis le cœur des fans de Villa et a même attiré les regards admiratifs de certains des plus grands noms du jeu.

Manchester United aurait envisagé une offre de 50 millions de livres sterling pour le milieu de terrain, tandis que Sir Alex Ferguson se serait demandé pourquoi l’accord n’avait jamais été conclu.

McGinn est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League

Au niveau national, les hautes performances se sont poursuivies et il a même réussi à marquer un spectaculaire coup de pied à vélo contre Asutria qui a prouvé que toutes les heures passées sur le trampoline en valaient la peine.

L’équipe de Steve Clarke entame sa campagne pour l’Euro 2020 contre la République tchèque à Hampden Park, un match qui a une importance énorme avec des matchs contre l’Angleterre à Wembley puis contre la Croatie à suivre.

Comme il s’agit de leur premier tournoi majeur depuis 1998, les supporters écossais espèrent voir McGinn à son meilleur niveau généralement destructeur ; déchaîné les tacles au milieu de terrain et perturbant les milieux de terrain adverses avant de pénétrer lui-même dans la surface.

S’exprimant le matin du match, l’ancien attaquant écossais Ally McCoist a admis que le joueur de 26 ans était ” essentiel ” pour leurs chances.

.

Les heures passées à imiter Zidane sur le trampoline en valaient la peine

Il a déclaré lors du Breakfast Show: «Je déteste mettre la pression sur un joueur individuel parce que j’ai vraiment hâte de voir les garçons collectivement bien faire.

«Mais je pense que de notre point de vue, John McGinn a été excellent pour nous dans l’équipe nationale.

“Les fans de Villa l’adorent, il a un peu de forme et il a marqué des buts pour l’Ecosse.

«Je pense juste qu’il est la clé pour nous, il est essentiel à notre bonne performance. Pour moi, il est le joueur clé aujourd’hui.

McGinn est passé de se bousculer avec Scott Brown à prendre sa place en Écosse

Ayant atteint le double des chiffres de son pays dans les classements des buteurs, “Meatball” a certainement parcouru un long chemin depuis l’époque où il était jeune à Paisley.

Et bien qu’il reste toujours le joker dans le peloton de cette équipe écossaise talentueuse et diligente, McGinn est là pour prouver que l’Écosse n’est pas une blague.