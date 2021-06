John McGinn peut “s’insérer à 100% directement dans l’équipe de Liverpool” au milieu d’un lien de transfert avec le patron des Reds Jurgen Klopp “impressionné” par le milieu de terrain d’Aston Villa

John McGinn a été décrit comme une signature « parfaite » pour Liverpool, au milieu des informations selon lesquelles les Reds sont des admirateurs de la star d’Aston Villa.

On prétend que Jurgen Klopp a été “impressionné” par le milieu de terrain écossais et a gardé le cap sur le joueur de 26 ans ayant perdu Gini Wijnaldum cet été.

McGinn est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League, et Liverpool en a pris note

Ce n’est pas la première fois que McGinn est lié à un grand mouvement, avec Manchester United intéressé par la star de Villa en 2019, et maintenant leurs rivaux Liverpool ont apparemment rejoint le parti.

Selon l’Athletic, Klopp a été sérieusement impressionné par la forme physique et le rythme de travail de McGinn lors de la célèbre victoire 7-2 de Villa sur les champions en titre de la Premier League la saison dernière, et a même interrogé Andy Robertson sur son coéquipier et ami proche écossais.

Il ne fait aucun doute que l’amitié sera la clé des espoirs des Reds de conclure un accord, l’intérêt de Klopp et Liverpool étant décrit comme “très réel”.

Le patron allemand a décrit l’international écossais comme un “super joueur” dans le passé et a certainement les attributs physiques et la fiabilité que Klopp recherche chez ses joueurs les plus fiables – McGinn n’a raté qu’un seul match de championnat la saison dernière, et c’était par suspension.

McGinn a récemment été évalué dans la presse à environ 20 millions de livres sterling, mais il est affirmé que ces évaluations sont très éloignées et, avec son contrat jusqu’en 2025, il faudra se rapprocher de la barre des 45 ou 50 millions de livres sterling pour inciter Villa à encaisser.

McGinn est un joueur clé pour le club et le pays et a tout dans son jeu pour être un joueur de Liverpool, a déclaré talkSPORT

L’ailier de Crystal Palace, Andros Townsend, a réagi aux rumeurs sur le talkSPORT Breakfast mercredi et a déclaré que, même si certains fans ne seront pas convaincus, McGinn a tout dans son jeu pour être un titulaire garanti dans l’équipe de Klopp.

Lorsqu’on lui a demandé si McGinn conviendrait aux Reds, Townsend a répondu : « Oui.

“Le type de joueur qu’est John McGinn, je pense que ce serait parfait pour la façon dont Jurgen Klopp aime jouer.

«Il est rapide, fort, il se déplace sur le terrain, il a l’esprit défensif en cas de besoin.

«Les gens lèveront les sourcils parce que c’est John McGinn d’Écosse, mais si vous regardez la façon dont il joue et ses références, à 100%, il peut s’intégrer directement dans cette équipe de Liverpool.

Robbie Fowler dit que la saison a été “incroyable” pour Liverpool mais admet qu’ils doivent se renforcer dans tous les domaines de la fenêtre de transfert

« Il s’intégrerait directement dans la façon dont ils veulent jouer.

«Liverpool joue avec deux milieux de terrain, Jordan Henderson étant l’un d’entre eux et, s’il y va, John McGinn peut être l’autre.

«Il a la discipline de simplement s’asseoir et de permettre aux joueurs attaquants de faire leur truc et de permettre aux arrières latéraux de s’élever, donc je pense que ce serait une bonne solution pour que quelqu’un de cette stature se rassemble juste devant le dos-quatre.

Mais Townsend a averti Liverpool que Villa n’était plus un club vendeur, comme le signalait la signature d’Emiliano Buendia cet été, alors qu’ils battaient Arsenal contre le milieu de terrain très demandé de Norwich.

“Mais ce que j’ajouterai à cela, c’est qu’Aston Villa y va aussi”, a ajouté l’expert de talkSPORT.

“Vous voyez la signature de Buendia, alors ils disent probablement:” écoutez les gars, restez avec nous et nous allons dépenser de l’argent et tenter le coup pour essayer de percer dans le top six et le football européen cette saison ‘.”