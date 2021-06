John McGinn se moque du camouflet de Coca-Cola de Cristiano Ronaldo lors d’une conférence de presse en Écosse, avec Paul Pogba et Manuel Locatelli se moquant également

C. Scott Brown / Autorité Android OnePlus et Oppo cette semaine sont devenus un peu moins distinguables. Le cofondateur de OnePlus, Pete Lau, a annoncé que la société « s’intégrerait davantage » avec Oppo à l’avenir. Cependant, comme les deux sociétés entretiennent déjà une relation étroite, la vague révélation laisse plus de questions que de […] More