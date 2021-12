John McGinn tweete un message de cinq mots lors de l’annonce de Boris Johnson, les Rangers vont adorer

Photo de David Rogers/.

Les fans des Rangers se souviendront du temps passé par Bilel Mohsni à Ibrox – et il semble que la star d’Aston Villa, John McGinn, ne l’ait pas oublié non plus.

Mohsni n’est pas facilement oublié chez les Rangers

Le défenseur tunisien Mohsni avait fait sa carrière dans les ligues inférieures françaises avant de rejoindre Southend United en 2010.

Le physique pur de Mohsni a signifié qu’il a fini par jouer comme attaquant de fortune, marquant 18 fois en 62 matchs pour Southend United.

Les Rangers ont bondi en 2013, et autant commencer par le bon.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

BridTV

7097

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

915906

915906

centre

13872

Hé, 11 buts en 44 matchs ! Le bilan offensif de Mohsni chez les Rangers était vraiment positif.

Malheureusement, on se souviendra de Mohsni pour d’autres choses.

Le coup de pied et le coup de poing de l’attaquant de Motherwell Lee Erwin en 2015 restent gravés dans les mémoires, et il a également été inculpé de conduite violente en 2014 pour un incident avec le défenseur d’Hibernian Liam Fontaine.

Depuis son passage aux Rangers, Mohsni a joué pour Angers, le Paris FC, l’Etoile du Sahel, Dundee United, Panachaiki, Grimsby Town, Barnet et maintenant Al-Rawdhah.

Photo de Jeff Holmes/.

McGinn envoie un message à propos de Mohsni

Le nom de Mohsni ne signifie peut-être pas grand-chose en dehors de l’Écosse, mais John McGinn l’a ramené dans l’esprit des gens.

Après que le discours de Boris Johnson à la nation ait encouragé tout le monde à se faire vacciner de rappel, McGinn n’a tout simplement pas pu résister.

La star d’Aston Villa – désormais dirigée par l’ancien patron des Rangers Steven Gerrard – s’est adressée à Twitter pour simplement déclarer «plus de coups que Bilel Mohsni».

Bien qu’il s’agisse d’une référence claire au coup de poing de Mohsni sur Erwin, espérons que les coups de McGinn ne feront pas si mal.

Les fans des Rangers ne s’attendaient peut-être pas à penser à Mohsni de si tôt, mais certains personnages reviennent de temps en temps – et le temps de Mohsni à Ibrox ne peut tout simplement pas être oublié.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Plus de coups que Bilel Mohsni – John McGinn (@jmcginn7) 12 décembre 2021

Photo de Jeff Holmes/.

Dans d’autres nouvelles, Report: West Ham pourrait désormais signer un joueur qui les a rejetés en 2020, grâce à Moyes