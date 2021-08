John Meadows, bodybuilder, décède « de manière inattendue » à 49 ans

John Meadows, un bodybuilder professionnel, est décédé “de façon inattendue” à son domicile dimanche, a annoncé sa femme sur son profil Facebook. Il avait 49 ans. La déclaration a été écrite par Brooke Nappo, et elle a dit que sa femme était dans un “choc total”.

“Chers amis et famille”, commence la déclaration, selon le New York Post. «Ce matin, John est décédé de manière inattendue et paisible dans leur maison. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un choc complet pour elle et les garçons. Elle mettra à jour dès qu’elle le pourra. Sachez qu’elle est très reconnaissante pour toutes les prières et le soutien qu’elle la connaît et que les garçons recevront de vous.

RIP John Meadows alias le chien de montagne. Un ambassadeur vraiment merveilleux pour le sport de la musculation. John était la définition de ne jamais céder. 🙏 pic.twitter.com/lPrgNWbwfC – Wayne Preston (@wayne3078) 8 août 2021

Un certain nombre de personnes ont commenté la publication Facebook. “Il a touché la vie de tant de personnes et a laissé un impact tellement positif”, a écrit une personne. “Sincères condoléances. Envoi d’amour à la famille.” Alors que la plupart ont envoyé leurs pensées et leurs prières à la famille, d’autres ont révélé à quel point Meadows a eu un impact sur leur vie.

“John a été une inspiration pour moi pendant si longtemps”, a écrit une autre personne. “Travailler avec lui et Shelby m’a mis dans la meilleure forme de ma vie il y a des années et m’a tellement appris. C’est une perte énorme.”

Une autre personne a ajouté: “Oh mon Dieu! Je suis tellement choqué et triste! John Meadows était un humain merveilleux avec un beau cœur. Nous ne parlions pas souvent, mais je l’ai toujours apprécié lui et son travail. Il était l’une des premières personnes dans l’industrie du fitness pour me donner une plate-forme pour mon travail et me payer pour cela. Il m’a aidé à me sentir respecté et valorisé au début de ma carrière. Mon cœur est lourd et triste pour Mary et les garçons. Je sais qu’il aimait profondément sa famille. “

Meadows, qui était connu sous le nom de “Mountain Dog”, a participé à des compétitions de culturisme pendant plus de 30 ans. Il a participé à sa première compétition en 1985 à l’âge de 13 ans. En 2005, Meadows a reçu un diagnostic d’hyperplasie myointimale idiopathique des veines mésentériques, une maladie rare du côlon. Il est revenu à l’action en 2007, se classant 16e aux championnats nord-américains de l’IFBB. En 2015, Meadows est arrivé à la première place de l’univers NPC, Bodybuilding Over 40 Overall. Il laisse dans le deuil sa femme et ses jumeaux.