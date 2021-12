John Mellencamp annonce un nouvel album « Strictly A One-Eyed Jack »

Jean Mellencamp’Le très attendu 25e album studio de Strictly A One-Eyed Jack a été officiellement annoncé avec une date de sortie prévue le 21 janvier via Republic Records. L’annonce est accompagnée d’une nouvelle chanson du projet, « Chasing Rainbows ».

« Il y a très, très longtemps / Quand j’avais l’habitude de chasser les arcs-en-ciel / Je pensais qu’il y avait un pot d’or / Quand je suis arrivé à la fin / Mais il y avait beaucoup de monde là-bas / Et j’ai dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ici ?’ / Ils ont dit qu’ils cherchaient la fin de l’arc-en-ciel », chante Mellencamp sur la piste.

Alors que « Chasing Rainbows » est le premier single officiel du disque, les auditeurs ont eu leur premier aperçu de Strictly A One-Eyed Jack en septembre lorsque Mellencamp s’est associé à Bruce Springsteen pour le duo « Jours perdus,» qui figurera également sur l’album.

« J’ai travaillé sur trois chansons sur l’album de John et j’ai passé du temps dans l’Indiana avec lui », a déclaré Springsteen à E Street Radio de Sirius XM plus tôt cette année. « J’aime beaucoup Jean. C’est un grand auteur-compositeur et je suis devenu très proche [with him] et s’est beaucoup amusé avec lui. J’ai chanté un peu sur son disque.

Mellencamp a partagé deux albums live cette année avant l’album complet prévu pour le mois prochain. Lonely Street (Live 1984) est arrivé en mai avec une tracklist de 17 chansons, dont « Shoot Out The Lights » et « Don’t Let Me Be Misunderstood ». En août, il a partagé The Good Samaritan Tour 2000 qui comprenait 12 chansons sur 43 minutes. Il présentait « All Along The Watchtower » et « In My Time Of Dying ».

Ce dernier album est arrivé aux côtés du documentaire de Mellencamp The Good Samaritan Tour 2000. Le film a été narré par Matthew McConaughey, avec des contributions spéciales de Nora Guthrie. Il suit Mellencamp lors de sa tournée emblématique de 2000 au cours de laquelle il a joué des spectacles gratuits à travers le pays. Le film est disponible dès maintenant sur Turner Classic Movies (TCM) Chaîne Youtube.

Strictly A One-Eyed Jack sort le 21 janvier. L’album est disponible en pré-commande dès maintenant.