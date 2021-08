John Mellencamp Live Album La tournée du bon samaritain 2000 Doc

Jean Mellencamp a annoncé qu’il sortira l’album live pour accompagner le prochain documentaire The Good Samaritan Tour 2000 qui sortira le 27 août. Vous pouvez regarder une bande-annonce du film ci-dessous.

Le Good Samaritan Tour 2000 sera également diffusé sur la chaîne YouTube de Turner Classic Movie (TCM) le 27 août avec Mellencamp apparaissant en tant que programmeur invité sur le réseau en septembre.

Le documentaire, qui est narré par le lauréat d’un Oscar Matthew McConaughey, raconte la tournée historique de Mellencamp en 2000 lorsqu’il s’est produit gratuitement dans les parcs publics et les espaces communs à travers le pays. Le film a été produit par Federal Films, produit par John Mellencamp et Randy Hoffman, réalisé par Shan Dan Horan, mixé par Andy York et a des contributions spéciales de Nora Guthrie. Pour plus d’informations sur le documentaire, visitez le site de l’artiste site officiel.

En plus du nouveau documentaire, Mellencamp a passé une grande partie de l’année écoulée à travailler sur ses peintures. De plus, il a participé à la production d’une pièce originale sans titre réalisée par Kathleen Marshall et écrite par Naomi Wallace. La production devrait reprendre cette année, en attendant les mesures de sécurité et la reprise en cas de pandémie.

Le dernier album de John Mellencamp était Other People’s Stuff en 2018, qui comprenait des chansons du Great American Songbook. “Ce sont des chansons qui ont été enregistrées au cours des 40 dernières années de ma carrière, mais qui n’avaient jamais été rassemblées en un seul morceau”, a-t-il déclaré en 2018. “Maintenant, ils l’ont fait.”

Courant septembre 2020, Mellencamp a également joué lors de la célébration virtuelle du 35e anniversaire de Farm Aid, aux côtés de Willie Nelson, Neil Young, Dave Matthews, Bonnie Raitt, Brandi Carlile et Chris Stapleton. Il retournera aussi bientôt en studio pour terminer l’enregistrement de son 25e album. Avant le début de la pandémie mondiale, il a déjà coupé dix pistes et prévoit d’en enregistrer 17 autres pour le projet.

