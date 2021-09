John Mellencamp s’associe à Turner Classic Movies en tant que programmeur

Artiste légendaire Jean Mellencamp fait équipe avec Turner Classic Movies (TCM) pour assumer le rôle célèbre de programmeur invité, en organisant deux soirées spéciales de films.

Il a sélectionné Tortilla Flat, Cool Hand Luke et The Misfits pour être diffusés le 17 septembre, suivi de The Fugitive Kind, On the Waterfront et East of Eden le 24 septembre.

Mellencamp travaille également avec Turner Classic Movies sur divers projets, notamment le parrainage de sa prochaine tournée, une collaboration historique et une première pour l’artiste qui n’a jamais eu de parrainage de tournée au cours de toutes ses années de performance en direct.

Il a récemment participé à l’interstitiel “From Hollywood to the Heartland”, mettant l’accent sur la façon dont les petites villes sont représentées dans les films dans le cadre de la promotion diffusée en juillet par TCM.

Cet été, le documentaire de Mellencamp La tournée du bon samaritain 2000 a été publié par Federal Films, avec un album live compagnon du même nom sur Republic Records. Raconté par Matthew McConaughey, avec des contributions spéciales de Nora Guthrie, le documentaire suit Mellencamp dans sa tournée emblématique de 2000 au cours de laquelle il a joué des spectacles gratuits à travers le pays. Le film est disponible dès maintenant sur Turner Classic Movies (TCM) Chaîne Youtube.

L’album contient des versions live de certaines des chansons les plus populaires de John Mellencamp, dont « Pink Houses », « Small Town » ainsi qu’une reprise de « Oklahoma Hills » écrite par Woody Guthrie.

Federal Films est la nouvelle extension de contenu cinématographique, télévisuel et créatif de Republic Records. La division crée, développe et produit un contenu original axé sur les artistes qui reflète l’esprit de la culture du label et amplifie son association avec les plus grands talents mondiaux. Avec des titres dont l’Amazon Original Le bonheur continue : un film de concert des Jonas Brothers, Netflix spécial d’Ariana Grande Ariana Grande : Excuse Me, I Love You, la prochaine Apple TV+ Documentaire Velvet Underground et d’autres projets de haut niveau en développement, Federal Films devient rapidement une force dans la fourniture de contenu de premier ordre au public du monde entier.

Achetez ou diffusez Le bon samaritain 2000.