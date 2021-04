PERTURBÉ bassiste John Moyer a reçu son vaccin COVID-19 en février dernier dans son état d’origine, le Texas.

Le musicien de 47 ans, qui a été membre de PERTURBÉ depuis 2004, a discuté de son inoculation lors d’une apparition sur le CŒUR COUTÉ YouTube diffusion en direct le mardi (6 avril).

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je suis à Austin, au Texas, et [about] il y a un mois, nous avons eu notre apocalypse des neiges. Il a gelé l’état, et donc de nombreux endroits ont perdu de l’électricité – lorsque vous en avez le plus besoin pour chauffer votre maison. Et nous étions l’un de ces endroits. Nous avons donc perdu de l’électricité pendant une bonne journée et demie environ. Et pendant ce temps, le Walgreens [pharmacy store chain] dans mon quartier a également perdu le pouvoir. Alors ils ont annoncé qu’ils avaient eu un tas de coups de COVID, et ils ont dit: « Ça va revenir. Alors premier arrivé, premier servi, faites la queue. Donc, nous avons glissé notre chemin vers le Walgreens et a fait la queue dans le froid et l’a obtenu. Mais c’était une histoire étrange – sans cette panne de courant, j’attendrais probablement toujours de l’obtenir. «

L’été dernier, Moyerde PERTURBÉ camarade de groupe David Draiman Raconté « Ce spectacle Jamieson » que lui et sa femme ont des amis qui « ont perdu toute leur famille en une semaine » à cause du COVID-19 – « sept personnes; toutes sont mortes. Et si vous allez de l’avant et que vous achetez le tout, cela a quelque chose à voir avec la génétique et le groupe sanguin, «eh bien, alors ça a beaucoup de sens», dit-il. « Cette pauvre fille a perdu les sept membres de sa famille en une semaine – ils sont tous morts du virus. Pas des complications du virus – du virus. C’est donc une chose très réelle. »

En mars, PERTURBÉde « La tournée du 20e anniversaire de la maladie » a été officiellement annulé. La visite de l’amphithéâtre, avec un invité très spécial TACHÉ et MAUVAIS LOUPS, devait initialement avoir lieu l’été dernier, mais a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a finalement été complètement mis au rebut.

« La tournée du 20e anniversaire de la maladie » était censé célébrer le 20e anniversaire de PERTURBÉalbum fondateur de « La maladie ». Lors de cette tournée, le groupe devait interpréter des chansons de l’album, ainsi que des morceaux de sa dernière sortie en studio, « Évolution », et son vaste catalogue.



