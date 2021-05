John Moyer de Disturbed annonce ses fiançailles

PERTURBÉ bassiste John Moyer est fiancé à sa petite amie de longue date Brandi Nicole Hester.

L’homme de 47 ans Moyer, qui a été membre de PERTURBÉ depuis 2004, a annoncé les fiançailles du couple dans un Instagram post le vendredi (14 mai). Il a écrit: “Ma belle Brandi et je me suis fiancé pendant que nous étions à Hawaï! Mon partenaire dans l’amour, la vie et le temps est maintenant mon fiancé. Je t’aime bébé!”

Moyer et Hester vivent au Texas et auraient deux enfants entre eux, dont son fils de 13 ans issu d’une précédente relation.

Hester travaille en tant que designer d’intérieur et styliste au service de la région métropolitaine d’Austin, au Texas, et des environs.

Avant de rejoindre PERTURBÉ, Moyer joué dans des groupes de rock L’UNION SOUTERRAINE et TREMPER, les deux grands labels sont originaires du Texas. Il a également tourné et / ou enregistré avec ADRÉNALINE MOB, ART DE L’ANARCHIE et ex-QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate.

Alors qu’il est encore capable de jouer à la manière des doigts, Moyer préfère la cueillette car elle a un sentiment plus agressif.

En 2011, John a publié une vidéo d’instruction de basse intitulée “Basse en métal moderne” pour Éditions Rock House.

Il y a quatre ans, Moyer Raconté TheRustBeltChronicles.com que la plus grande différence dans le secteur de la musique depuis ses débuts il y a près de trois décennies jusqu’à aujourd’hui est que “c’est un monde numérique maintenant. Les choses peuvent être téléchargées et les groupes ne gagnent vraiment plus l’argent qu’ils avaient l’habitude de gagner avec les ventes de CD. Un groupe pourrait être signé et gagner de l’argent sur les ventes à l’époque. Maintenant, c’est difficile à faire. Les maisons de disques ne peuvent pas vraiment développer le talent comme elles le faisaient autrefois. C’est un peu triste, vraiment. Vous pouvez être un grand auteur-compositeur-interprète sans pouvoir pour vivre décemment de vos talents. ”