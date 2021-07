John Moyer de Disturbed sur l’évolution musicale du groupe : « Une grande partie est pensée à l’avance »

Lors d’une apparition sur COEUR COUVERT‘s Youtube livestream mardi (6 juillet), bassiste Jean Moyer discuté comment PERTURBÉLe son de a évolué au fil des ans, en particulier au cours des 17 années écoulées depuis qu’il a rejoint le groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Sur chaque disque, il y a une évolution. En fait, le dernier disque s’appelait ‘Évolution’. À ce moment-là, nous faisions des ballades; près de la moitié de ce disque est une version d’une ballade. Et je pense que c’est juste, parce que tous les autres disques avant ça, il n’y a jamais eu de ballade à part [the cover of SIMON AND GARFUNKEL‘s] ‘Son du silence’; tout était vraiment lourd et super agressif.

“Le premier disque, Dan [Donegan, guitar] était définitivement plus dans une sorte d’état d’esprit industriel », a-t-il poursuivi. « Le deuxième album, il a commencé à vraiment créer des changements d’accords plus luxuriants. Le troisième disque, il a introduit des solos de guitare. Donc, j’ai l’impression que chaque disque – il garde toujours quelque chose pour le prochain disque. Et l’évolution se fait naturellement.

“Je pense qu’il y a quelque chose à dire pour avoir un son, comme AC DC. Et il y a quelque chose à dire pour ne pas abandonner votre fanbase. Ils vous écoutent pour une raison. Ils ne veulent pas que votre prochain disque soit quelque chose de complètement différent ou [for] vous d’ignorer ce qui vous a amené là. Donc, nous nous appuyons toujours sur les sons, les sons et le style que nos fans veulent entendre, mais nous essayons aussi de nous pousser à dire : « D’accord, maintenant… » Et c’est très conscient. Ce n’est pas comme si nous descendions accidentellement une route. C’est du genre ‘D’accord, sur cette chanson, on va pousser ça ou aller ici avec ça.’ Donc, beaucoup de choses sont réfléchies à l’avance jusqu’où nous voulons repousser les limites sans aller trop loin.”

PERTURBÉ connu un grand succès commercial avec son traitement orchestral de “Le son du silence”, qui est apparu sur 2015 “Immortalisé” album. Le groupe a également déjà couvert DES LARMES POUR DES PEURS‘ “Crier” en 2000 et GENÈSE‘s “Terre de confusion” en 2005, ce dernier a atterri à la position n ° 1 sur la carte Mainstream Rock.

“Le son du silence” gagné PERTURBÉ sa plus haute position dans le classement Billboard Hot 100 (n ° 42 en 2016).

Septembre dernier, PERTURBÉ‘s “Pas plus” a atterri à la position n ° 1 sur le tableau de diffusion de Billboard’s Mainstream Rock Songs. Le morceau, qui était le troisième single de “Évolution”, marqué PERTURBÉ‘s septième de suite n ° 1 sur le graphique.

En mars, PERTURBÉ‘s “La tournée du 20e anniversaire de la maladie” a été officiellement annulé. La visite de l’amphithéâtre, avec un invité très spécial TACHES et MAUVAIS LOUPS, devait initialement avoir lieu l’été dernier, mais a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a finalement été complètement abandonné.

“La tournée du 20e anniversaire de la maladie” devait célébrer le 20e anniversaire de PERTURBÉl’album phare de “La maladie”. Lors de cette tournée, le groupe devait interpréter des chansons de l’album, ainsi que des morceaux de “Évolution” et son vaste catalogue.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).