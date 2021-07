John Mulaney demande officiellement le divorce de son épouse Anna Marie Tendler

Le comédien John Mulaney a officiellement demandé le divorce de sa femme, l’artiste Anna Marie Tendler, vendredi. Des informations selon lesquelles Mulaney, 38 ans, prévoyait de divorcer de Tendler ont fait surface en mai lorsque des sources ont déclaré à Page Six que Mulaney avait demandé le divorce trois mois plus tôt. Mulaney sort maintenant avec l’actrice Olivia Munn.

Mulaney a demandé le divorce de Tender vendredi devant un tribunal de New York, rapporte TMZ. On ne sait pas s’il y a un contrat de mariage ou un règlement de propriété. Mulaney et Tendler se sont mariés le 5 juillet 2014, après s’être rencontrés à Martha’s Vineyard lors d’un voyage de groupe. En mai, le représentant de Mulaney a confirmé qu’il prévoyait de divorcer de Tendler, mais n’a donné aucun autre détail. “John n’aura pas d’autres commentaires car il continue de se concentrer sur son rétablissement et son retour au travail”, a déclaré son représentant.

(Photo : Steven Simione/WireImage/.)

“Je suis navré que John ait décidé de mettre fin à notre mariage”, a déclaré Tendler à Page Six à l’époque. “Je lui souhaite soutien et succès alors qu’il poursuit son rétablissement.” Elle n’a pas commenté la demande de divorce sur Instagram, où elle met en avant ses œuvres. Vendredi, elle a partagé une photo d’elle descendant un escalier élégant, ajoutant : “Le le monde souterrain est rose.”

Quelques jours seulement après la révélation de la rupture de Mulaney, Mulaney aurait commencé à sortir avec Munn, 40 ans. Les deux se sont rencontrés il y a plusieurs années et seraient amis depuis. Munn a également montré son soutien public à Mulaney lorsqu’il est entré en cure de désintoxication à la fin de l’année dernière. “Envoyer TELLEMENT d’amour et de soutien à John Mulaney. Vous l’avez compris”, a tweeté l’actrice en décembre.

Le mois dernier, PEOPLE a publié les premières photos de Munn et Mulaney dans un restaurant In & Out à Los Angeles. “Ils s’amusaient bien pendant le déjeuner, riaient et parlaient”, a déclaré une source au magazine. “Ils appréciaient vraiment la compagnie de l’autre.” En mai, une source a décrit la relation de Mulaney et Munn comme “très nouvelle”, ajoutant qu’ils “prenaient leur temps”.

Munn n’a pas commenté la relation, mais elle a récemment déclaré à New Beauty qu’il y avait des rumeurs “incorrectes” dans les médias. “Je pense que ce qui est le plus surprenant, c’est combien est incorrect”, a déclaré Munn au point de vente le mois dernier. « Il y a tellement d’attention sur des choses qui ne sont pas la vérité. Et si vous parlez et essayez de dire la vérité, vous êtes accusé d’être désordonné ou tout simplement de ne pas croire. Je m’y suis habitué, mais cela n’a pas rendu les choses plus faciles.

Mulaney, qui a longtemps parlé ouvertement de ses problèmes de toxicomanie, est entré en cure de désintoxication en décembre. En février, il a terminé un séjour de réadaptation de 60 jours. “John a terminé 60 jours en cure de désintoxication et maintenant il est en soins ambulatoires sobres”, a déclaré une source à Page Six à l’époque. “Il se porte bien, même s’il n’est toujours pas prêt à reprendre le travail.”