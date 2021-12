John Mulaney et Olivia Munn révèlent le nom et la photo de leur bébé

26 décembre 2021 / Publié par : Vanessa

Avec une chronologie plus complexe que l’intrigue de la nouvelle Matrix, la spéculation sur la date de naissance de Olivia Munn et celui de John Mulaney bébé a été partout. Dans un effort pour nous garder confus au sujet du moment exact de leur connexion (est-ce arrivé pendant la période de réadaptation de John ? Après ? Dans une autre chronologie, à la La maison du lac?!), le couple a été très vague sur QUAND ce bébé a été fait. Et la date d’échéance potentielle d’Olivia de « à la fin de l’année » n’a pas vraiment aidé à clarifier les choses. Le bébé serait déjà né en novembre, mais comme il n’y a eu aucun coup d’œil de l’une ou l’autre des parties, les gens sont encore en train de deviner. Eh bien, vous pouvez mettre un terme à votre pool « Période gestationnelle d’Olivia Munn » parce que Malcolm Hiip Mulaney est officiellement né !

La veille de Noël, Olivia et John ont partagé des photos du nouveau bébé sur chacun de leurs comptes de réseaux sociaux. Via les personnes :

John Mulaney et Olivia Munn présentent leur petit garçon au monde. L’alun de Newsroom, 41 ans, et le comédien, 39 ans, ont partagé de douces photos de leur fils nouveau-né, Malcolm Hiệp Mulaney, vendredi via leurs comptes Instagram. « Mon bébé Golden Ox. Malcolm Hiip Mulaney. Joyeuses Fêtes », Munn a légendé son message. A écrit Mulaney sur une photo de son fils endormi: «Rencontrez Malcolm Hiệp Mulaney. Il a toute la vie devant lui. Il n’a même pas encore essayé le seltz. Je suis très amoureux de lui et de toute son affaire. Joyeuses fêtes. » Mulaney a révélé qu’ils attendaient Late Night with Seth Meyers en septembre. « Je suis entré dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu’un d’incroyable … Et nous allons avoir un bébé ensemble », a-t-il déclaré à l’hôte Seth Meyers à l’époque.

Voici le petit Malcolm tant attendu :

Il n’y a aucune confirmation sur la date réelle de la naissance, donc Malcolm pourrait être né le 24 décembre. Et laisser tomber les photos la veille de Noël, lorsque les gens sont trop occupés à faire des achats de dernière minute chez JC Penney et à prendre une longueur d’avance sur l’alcool pour faire face à des parents entrants, est un coup de maître. Ils pensaient que personne ne le remarquerait. Mais, malheureusement pour les deux, j’ai beaucoup de temps libre !

Je soupçonne maintenant que le bébé est né, John peut recommencer à finaliser son divorce si lent, et Olivia peut enfin arrêter de répondre aux questions concernant la chronologie de leur relation douteuse et revenir aux questions sur les patates douces japonaises. Ces demi-vérités ne vont pas se dire !

Photo: Wenn.com