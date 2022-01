John Mulaney finalise son divorce avec Anna Marie Tendler

John Mulaney est maintenant officiellement divorcé… en signant des papiers pour finaliser les choses avec son ex, Anna Marie Tendre.

Selon un dossier juridique, Mulaney et Tendler ont mis fin aux choses jeudi à New York – environ 4 mois après qu’il demandé le divorce sa. Le couple s’est marié en juillet 2014 et n’a pas eu d’enfants ensemble. On ne sait pas s’ils ont signé un contrat de mariage.

John et Tendler se sont séparés pour la première fois en octobre 2020.

L’accord de divorce le rend officiel, mais John a déjà beaucoup évolué depuis cette relation – comme TMZ l’a signalé pour la première fois, Olivia Munn a donné naissance au fils du couple, Malcolm Hiip Mulaney, le 24 novembre.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

John a posté une adorable photo de Malcolm la veille de Noël avec la jolie légende : « Il a toute la vie devant lui. Il n’a même pas encore essayé l’eau de Seltz. Je suis très amoureux de lui et de son affaire. Joyeuses Fêtes. «

JM révélé pour la première fois lui et Olivia attendaient lors d’une interview de septembre qui a évoqué les hauts et les bas de sa vie au cours de la dernière année.