John Oliver déchire l’émeutière de MAGA qui pensait qu’elle n’irait pas en prison parce qu’elle est blanche

Près d’un an après les événements du 6 janvier, de nombreux participants font maintenant face à la justice. Les procureurs tentent d’envoyer le chaman QAnon en prison pour 4 ans. Une autre émeutière, Dona Bissey, dit qu’elle ne devrait pas aller en prison car elle pourrait y attraper COVID.

Photo de Mike Coppola/. pour la Fondation Bob Woodruff

Et Jenna Ryan, l’agent immobilier texan qui s’est rendu à Washington en avion privé, passera 60 jours en prison. John Oliver s’est sauvagement jeté sur Ryan lors de son émission du week-end.

Ryan a tweeté en mars : « Je n’irai certainement pas en prison. Désolé, j’ai des cheveux blonds, une peau blanche, un travail formidable, un avenir prometteur et je ne vais pas en prison. Désolé de pleuvoir sur votre défilé haineux. J’ai rien fait de mal. »

Discutant de ses commentaires, Oliver a commencé : « J’ai les cheveux blonds, la peau blanche et je ne vais pas en prison ? C’est la nouvelle Erika Jayne, et je ne dis pas ça à la légère. Il a ajouté: « Pour être juste, Jenna Ryan avait raison – elle n’ira pas en prison, car elle va en fait en prison. Plus tôt ce mois-ci, elle a été condamnée à 60 jours derrière les barreaux, et plus tôt cette semaine, elle s’est entretenue avec les nouvelles locales pour qu’il soit absolument clair qu’elle n’en a rien appris.

Voir également



Oliver a conclu : « OK, je ne sais pas ce qui est plus étrange là-bas : qu’elle semble si décontractée ou qu’un adulte doive aller sur YouTube pour savoir ce qu’est la prison. Je vais te dire : C’est mauvais, Jenna ! Vraiment mauvais. »

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté dans psfk.com, foxsports.com et Pet Lifestyles Magazine. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source