John Oliver déchire l’entrevue Tucker Carlson de Matt Gaetz ⋆ .

John Oliver est allé après Rep. Matt Gaetz (R-FL) Interview étonnamment étrange de Fox News – craignant que le membre du Congrès soit «le seul homme blanc sur Terre qui Tucker Carlson ne défendra pas.

« Lil Nas X twerk sur Satan semble positivement sain par rapport aux nouvelles de cette semaine concernant Matt Gaetz », a plaisanté Oliver dimanche dernier la semaine dernière ce soir. «Gaetz fait l’objet d’une enquête pour violation potentielle des lois sur le trafic sexuel impliquant un mineur – ce qu’il nie, affirmant qu’il existe en fait un complot d’extorsion de plusieurs millions de dollars derrière l’enquête.»

La semaine dernière, le New York Times a publié un rapport explosif révélant que Gaetz fait l’objet d’une enquête pour «s’il avait eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 17 ans et s’il avait payé pour qu’elle voyage avec lui».

Gaetz est apparu mardi dernier sur Tucker Carlson Tonight pour parler de l’enquête du ministère de la Justice contre lui – mais le représentant a plutôt réussi à assommer Carlson avec «l’une des interviews les plus étranges» que l’animateur ait jamais menées.

Le membre du Congrès a peut-être même fait de Carlson un témoin en rappelant une date de dîner que les deux ont eue avec leurs partenaires respectifs, dont Carlson a affirmé ne pas se souvenir du tout.

«Vous et moi sommes allés dîner il y a environ deux ans, votre femme était là, et j’ai amené une de mes amies, vous vous en souviendrez», dit Gaetz à Carlson. «Et elle a en fait été menacée par le FBI, on lui a dit que si elle refusait de comprendre que d’une manière ou d’une autre j’étais impliquée dans un système de paiement à l’acte, elle pourrait faire face à des problèmes, et donc je crois qu’il y a des gens à le ministère de la Justice qui essaie de me salir, vous savez, prévoir des vols et des chambres d’hôtel pour les personnes avec qui vous sortez et qui ont l’âge légal n’est pas un crime.

Oliver a craint que l’animateur de Fox News «essayait si clairement de« non »sa sortie de toute cette interview», plaisantant en disant que Gaetz est «le seul homme blanc sur Terre que Tucker Carlson ne défendra pas».

« Il a l’air de vouloir sortir de sa propre émission », a ajouté Oliver à propos de Carlson. «Le problème, c’est que s’il faisait ça, ce ne serait plus Tucker Carlson Tonight, ce serait la Matt Gaetz Creuse sa propre Grave Adventure Hour.

« Écoutez, je suis sûr qu’il y aura plus à discuter de cette histoire plus tard – probablement pendant la phase de détermination de la peine de Matt Gaetz », a conclu l’animateur de fin de soirée.

