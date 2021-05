John Oliver s’attaque aux mythes du vaccin COVID, et non, encore une fois, Bill Gates ne vous a pas injecté de micropuce

Si vous hésitez à vous faire vacciner contre le COVID-19 parce que vous craignez que Bill Gates y plante une micropuce et vous traque pour une raison quelconque, John Oliver a eu un message pour vous dimanche soir. L’animateur de «Last Week Tonight» de HBO a repris la théorie du complot de Gates et d’autres mythes qui méritent d’être démystifiés.

La rumeur a commencé à se répandre l’année dernière, grâce à Facebook et à d’autres, que le vaccin COVID-19 contiendrait une micropuce de suivi injectée à des individus. «C’est faux», avait rapporté . à l’époque en expliquant comment des vidéos avaient été manipulées pour déformer des parties d’un discours de Gates en 2013.

Oliver a essayé à nouveau d’éclaircir le mythe persistant de Gates:

«Cette rumeur est basée sur le fait que la Fondation Gates a financé des recherches il y a des années, ce qui est souvent sorti de son contexte. Dans cette étude, les chercheurs ont cherché à créer une encre invisible qui pourrait potentiellement être injectée avec un vaccin afin que les populations, comme les enfants réfugiés, puissent conserver les dossiers de vaccination sans paperasse. Au fil du temps, le contexte d’origine a été perdu, tordu et en quelque sorte «téléphoné» pour devenir «quelque chose de micropuces Bill Gates» sur Facebook. Si vous y réfléchissez juste une seconde, cela n’a aucun sens. Si votre principale préoccupation est que Bill Gates puisse utiliser des puces électroniques pour vous suivre, il peut déjà le faire – c’est votre putain de téléphone. “

(Capture d’écran de la semaine dernière ce soir via YouTube)

Oliver n’a pas été particulièrement impressionné par la façon dont Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Bill et Melinda Gates, a tenté d’abattre le complot dans un clip qu’il a joué où elle apparaît aux côtés de son mari.

«Je sais que mon mari ne fait pas vacciner les gens et ne leur met pas une puce électronique dans le bras, parce que cette technologie n’existe même pas et il n’a jamais prononcé les mots de sa bouche», a déclaré Melinda Gates en haussant les épaules et en riant des allégations.

Oliver nerveux s’est frayé un chemin en disant que sa réponse n’était pas «le retour rassurant à une théorie du complot de batsh * t que j’avais espéré, pour être honnête.

Dans une période de questions / réponses du New York Times en décembre, Melinda Gates a déclaré que la désinformation des vaccins avait été dure et nocive. Elle a attribué la propagation aux théoriciens des médias sociaux et du complot qui peuvent facilement se connecter aux autres à une époque de polarisation accrue. Le fait qu’elle et son mari aient été ciblés indique la peur et les gens qui cherchent à désigner quelqu’un, quelque chose ou une institution. Elle a déclaré à l’époque que l’administration Trump n’avait pas aidé à politiser le développement de vaccins.