Je vais prendre “Sick Burns” pour 1 000.

Au cours de l’épisode de dimanche de “La semaine dernière ce soir”, John Oliver a fait une fouille spirituelle au nouveau “Jeopardy!” hôte Mike Richards tout en brisant le débat en cours à l’ère de la pandémie sur les exigences obligatoires en matière de masques dans les écoles.

Le segment comprenait une vidéo d’une foule anti-masque harcelant des défenseurs du masque à l’extérieur d’une réunion du conseil scolaire du Tennessee. “Nous vous trouverons”, menace un anti-masqueur mécontent dans le clip, “et nous savons qui vous êtes.”

“Holy s—”, a déclaré Oliver en réponse à la vidéo. « Il est vraiment difficile d’imaginer une phrase de cinq mots moins bienvenue que « Nous savons qui vous êtes ». Mis à part, évidemment, le nouveau « Jeopardy ! » hôte Mike Richards.’”

La boutade pointue fait référence à l’anonymat et à l’impopularité relatifs du producteur de jeu télévisé exécutif de longue date par rapport aux hôtes invités préférés des fans tels que l’acteur primé aux Emmy LeVar Burton et répète “Jeopardy!” champion Ken Jennings.

Après des mois de spéculation galopante, la semaine dernière, Richards et l’ancien de “Big Bang Theory” Mayim Bialik ont ​​été choisis pour succéder à l’hôte de longue date Alex Trebek. La décision controversée a déçu de nombreux téléspectateurs et critiques de Richards, dont l’histoire de poursuites pour licenciement abusif et harcèlement sexuel est revenue le hanter dans les semaines qui ont précédé son nouveau rôle.

Tout au long du reste de l’épisode «La semaine dernière ce soir» de ce week-end, Oliver a continué de pleuvoir de vives critiques sur la foule anti-masque alors que la variante Delta hautement contagieuse du coronavirus ravage la communauté non vaccinée.

“Nous ne nous battons que pour les masques dans les écoles en ce moment parce qu’il y a un groupe d’adultes stupides qui ont décidé de ne pas se faire vacciner”, a déclaré Oliver.

“À tous, je peux seulement dire – pour citer un groupe d’idiots bouleversants -” Nous savons qui vous êtes “, et vous êtes le f- problème.”

Pour prouver davantage son point de vue, le comédien britannique américain s’est attaqué à un parent anti-masque qui – tout en délirant sur les valeurs américaines et les gens qui « sont morts pour notre liberté » – a admis que son enfant « pense que c’est cool » de porter un masque pour classer.

« Vous rendez-vous compte à quel point il est rare qu’un enfant fasse volontairement quelque chose de positif net pour la santé publique ? » dit Olivier. «Les enfants ne font normalement que déplacer des dispensaires de morve qui toussent sur les poignées de porte et éternuent directement dans la bouche des gens.

« Écoutez, l’essentiel à retenir est que la meilleure chose à faire pour empêcher la propagation du COVID dans les écoles n’est pas simplement de mettre des masques sur les enfants. C’est à toute la communauté autour de cette école de se faire vacciner.

