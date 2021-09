John O’Shea frappe sur un terrain artificiel honteux des Young Boys qui “ne devrait pas être autorisé” en Ligue des champions et insiste sur le fait que les rêves européens de Manchester United ne sont pas terminés après une défaite choc

in

John O’Shea est convaincu que les experts ne devraient pas tirer de conclusions hâtives lorsqu’ils évaluent la défaite d’ouverture de Manchester United en Ligue des champions, mais ont frappé le terrain artificiel des Young Boys à Berne.

La campagne des Diables rouges a connu un début catastrophique après que la formation suisse a frappé un vainqueur dans les arrêts de jeu à la suite de l’erreur coûteuse de Jesse Lingard, pour remporter trois points contre les géants de la Premier League à dix.

L’élan de United a été interrompu

O’Shea pense que les emplacements 3G sont obsolètes

Cristiano Ronaldo a marqué le premier but de United avec son troisième but à son retour au club, mais l’expulsion d’Aaron Wan-Bissaka à la 35e minute a changé la donne et Moumi Ngamaleu a égalisé avant que le match ne soit renversé tard.

Des questions ont de nouveau été posées sur le sens tactique d’Ole Gunnar Solskjaer après la défaite, beaucoup lui reprochant d’avoir permis à l’équipe suisse d’attaquer en nombre avec ses remplaçants défensifs – ainsi que sa décision de retirer Ronaldo et Bruno Fernandes du terrain dans le seconde mi-temps avec le match bloqué à 1-1.

Et O’Shea – qui a fait 393 apparitions pour United, remportant une couronne de Ligue des champions et cinq titres de Premier League – pense que le terrain artificiel n’a pas aidé la cause de son ancienne équipe, bien qu’il ait admis que Wan-Bissaka méritait son expulsion.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’arrière latéral aurait dû recevoir ses ordres de marche, O’Shea a déclaré au talkSPORT Breakfast: «Oui, malheureusement.

La critique a augmenté sur Solskjaer

«Il a pris cette mauvaise touche et a ralenti et quand vous voyez la rediffusion, je ne pense pas que quiconque ait eu à se plaindre de cela.

«Il n’a pas essayé de faire le joueur mais il l’a exagéré et ça a l’air vraiment mauvais.

“C’est un rouge ces jours-ci, mais le terrain aussi, je détestais jouer sur ces terrains”, a ajouté O’Shea, qui est surpris que le terrain AstroTurf des Young Boys soit même autorisé dans la compétition d’élite européenne.

O’Shea a remporté une Ligue des champions à Old Trafford

“Il ne s’agit pas de la défaite de Man United hier soir, mais je ne sais pas comment ces terrains sont autorisés en Ligue des champions – c’est une autre histoire.”

O’Shea a également exhorté les experts à ne pas tirer de conclusions hâtives sur le résultat, car il a insisté sur le fait que United avait tout le temps nécessaire pour renverser la vapeur.

Solskjaer a déclaré avant le match que son objectif était de guider Manchester United vers la gloire de la Ligue des champions ce trimestre – ce qui semble une affirmation risible maintenant après avoir réussi seulement deux tirs cadrés contre une équipe qui devait passer par les tours de qualification pour obtenir le groupe organiser.

“Ce n’est pas un début idéal car vous voulez que les qualifications se fassent le plus tôt possible car cela pourrait vous donner une chance de reposer les joueurs vers la fin du groupe”, a ajouté l’Irlandais.

« C’est difficile. Au final, ils seront très déçus du résultat mais il y a tout le temps de le récupérer, c’est la bonne chose.

