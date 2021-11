John Otto de Limp Bizkit explique sa décision de lancer une école de musique en ligne

BIZKIT BOITE le batteur Jean Otto se prépare à lancer sa propre école de musique en ligne où ses cours s’adresseront à tous les niveaux, des batteurs débutants aux experts.

Dit Otto: « Nous offrirons une technologie de pointe qui offrira à chacun de mes étudiants une expérience individuelle qui ne ressemble à aucune autre plate-forme et chaque étudiant aura un accès direct à moi. »

En parlant à Entrepreneur.com, Otto a expliqué comment l’idée de l’école de musique en ligne est née : « La pandémie a été une révélation pour de nombreux entrepreneurs comme moi. Lorsque nous avons tous été obligés de rester à la maison, de nombreuses personnes ont dû sortir des sentiers battus pour surmonter les options limitées pour continuer leurs carrières. Des dépenses d’exploitation plus faibles et une plus grande portée des clients rendent les entreprises en ligne plus attrayantes que les affaires en personne. «

Dans un entretien séparé avec Jason Rockman du Canada iHeart Radio, Otto a expliqué sa décision de lancer l’école de musique en ligne, en disant (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai eu l’honneur d’étudier avec quelques grands batteurs en grandissant. J’avais l’habitude de tondre les pelouses pour racler l’argent de mes cours de batterie. Et j’ai eu beaucoup de soutien de mes parents, évidemment. Mais, oui, un quelques gars formidables — Rick Kirkland, il jouait pour Ray Charles, j’ai pris des cours particuliers avec lui. Et un autre gars nommé Jimmy Glenn Sr. Et ce type était un type old-school big band-slash-funk. Il fumait à la chaîne Pall Mall cigarettes et me gifler les bras sur une petite trousse d’entraînement. Et je me suis dit : ‘Est-ce légal ?’ Mais c’était dans les années 80 et au début des années 90 où vous pouviez, en gros, je suppose, faire n’importe quoi. Ils ont été une grande inspiration et m’ont aidé dans ma jeune vie musicale. Et j’ai juste l’impression qu’il est temps de le faire pour d’autres personnes. Et j’ai toujours voulu enseigner, mais je n’ai pas eu le temps de le faire ou j’ai juste eu un peu peur de plonger mon orteil là-dedans. Mais je pense que maintenant il est temps. Ça fait du bien, surtout après que la quarantaine m’a fait tourner la tête. »

Rendez-vous sur www.johnottodrums.com et inscrivez-vous pour être informé de la rentrée scolaire.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).