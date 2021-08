John Paulson a déclaré que les crypto-monnaies “sont une bulle sans valeur”

À travers une interview, l’investisseur John Paulson a exprimé parmi tant de choses que les crypto-monnaies sont une bulle sans valeur. En fait, il a dit qu’il ne recommanderait pas d’investir dans eux. John Paulson avait raison de parier contre le marché immobilier américain, il y a plus de dix ans. Ce qui a poussé le reste des investisseurs et le grand public à se poser la question, quelle sera sa prochaine grande opération. Et donc, si vous aurez le même niveau de réussite.

Lors de l’interview de Bloomberg, le milliardaire de 65 ans a déclaré qu’il pensait que l’or était prêt pour son grand moment. Pendant ce temps, il s’inquiétait de la hausse des prix. Il pense qu’il y a de plus en plus de signes de spéculation excessive et a fait valoir : « La masse monétaire en expansion rapide pourrait conduire les taux d’inflation bien au-dessus des attentes actuelles.

Paulson a également présenté son point de vue sur le marché émergent des crypto-monnaies. En ce sens, il a déclaré que les actifs ont une “offre limitée de rien” et “aucune valeur intrinsèque”. Citant la volatilité accrue de l’espace naissant, par rapport aux marchés traditionnels relativement stables, comme raison de décourager l’investissement.

D’un autre côté, John Paulson a conclu ses réflexions sur l’écosystème en déclarant : « Les crypto-monnaies, quel que soit l’endroit où elles sont négociées aujourd’hui, finiront par se révéler sans valeur. Une fois que l’exubérance s’estompe ou que les liquidités s’épuisent, elles seront réduites à zéro. Je ne recommanderais à personne d’investir dans les crypto-monnaies.

La Commission des valeurs mobilières de Hong Kong émet un avertissement contre les jetons non autorisés

La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a émis le 30 août un avertissement concernant le “système d’investissement collectif” (IIC). Le CIS comprend les jetons numériques et les offres initiales de pièces (ICO), non autorisées par la Securities and Futures Ordinance (SFO). Selon le communiqué officiel.

“Vous ne pouvez pas offrir un CIS au public à Hong Kong sans l’autorisation de la SFC.”

Cela fera des ICO non autorisées un crime à Hong Kong. Pendant ce temps, les intermédiaires agréés ou enregistrés peuvent vendre des produits d’investissement agréés, selon la circulaire.

Cependant, SFC fait une exception et exclut les investisseurs professionnels des règles sur les OPC non autorisés. Le régulateur a également publié une “Liste d’alerte CIS suspecte non autorisée” invitant les investisseurs à faire preuve de prudence. La liste servira d’avertissement précoce des investissements suspects, tels que les jetons numériques et les ICO.

La Banque centrale de Singapour a présélectionné 15 entreprises pour développer une CBDC

Grâce à une annonce, on a appris que l’Autorité monétaire de Singapour (MAS pour son acronyme en anglais) avait fait la présélection d’au moins 15 entreprises singapouriennes qui aideraient à construire une CBDC.

Parmi les entreprises déjà présélectionnées, six de Singapour, quatre des États-Unis, une d’Australie, de la Barbade, d’Allemagne, de France et de Suisse se démarquent. Désormais, ils n’en choisiront que trois, qui seront en charge de réaliser cette CBDC retail à Singapour.

La Banque centrale du Nigeria pourrait lancer sa CBDC avant la fin de l’année

Dans un communiqué de presse, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a déclaré qu’elle travaillerait avec Bitt Inc., une startup de blockchain et de paiements, pour lancer la monnaie numérique eNaira de la nation africaine plus tard cette année.

La monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) devrait faciliter le commerce transfrontalier, promouvoir l’inclusion financière et accélérer les envois de fonds, a déclaré la banque centrale.

“Compte tenu de l’explosion significative de l’utilisation des paiements numériques et de la montée en puissance de l’économie numérique, la décision CBN suit une tendance mondiale indéniable dans laquelle plus de 85% des banques centrales envisagent d’adopter des monnaies numériques.” La déclaration lit.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport