John Petrucci de Dream Theater célèbre le 20e anniversaire de la guitare signature d’Ernie Ball Music Man

Ernie Ball Music Man et artiste signature John Petrucci célèbrent le 20e anniversaire de la John Petrucci guitare signature. Depuis plus de deux décennies, la renommée mondiale THÉÂTRE DU RÊVE guitariste s’est associé et a collaboré avec Ernie Ball Music Man, en créant certains des instruments de signature les plus avant-gardistes et les plus innovants au monde.

Pour fêter 20 ans, Ernie Ball Music Man propose une édition limitée du 20e anniversaire JP ainsi qu’un 20e anniversaire en édition limitée Majesté. Les deux sont maintenant disponibles en version à six ou sept cordes.

Avec des images datant du début des années 2000, le documentaire de 19 minutes ci-dessous examine l’évolution de John Petrucci guitare signature, sa relation avec le Ernie Ball Music Man, et propose des entretiens approfondis avec Petrucci, Balle Sterling et les membres du Ernie Ball Music Man l’équipe d’ingénierie et de développement de produits, qui a chacun travaillé sur le premier JP conception de guitare avec John et ont joué un rôle déterminant dans sa progression depuis le début.

THÉÂTRE DU RÊVE a récemment achevé les travaux de suivi des années 2019 “Distance dans le temps” album pour une sortie provisoire à l’automne 2021.

“Distance dans le temps” marqué THÉÂTRE DU RÊVEpremier album de pour Sony Musiqueempreinte progressive de Musique de InsideOut. Le groupe a passé 25 ans à enregistrer sous différents labels dans le Warner Music Group système, le plus récemment Records de Roadrunner, qui a sorti cinq albums du groupe entre 2007 et 2016.

THÉÂTRE DU RÊVE a sorti son neuvième album live de carrière, “Distant Memories – Live In London”, l’automne dernier. Enregistré à THÉÂTRE DU RÊVEà guichets fermés à l’Apollo Theatre de Londres, la sortie en direct documente la tournée mondiale du groupe à l’appui de “Distance dans le temps” et le 20e anniversaire de leur album concept fondateur “Metropolis Part 2 – Scènes d’un souvenir”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).