John Petrucci de Dream Theater dit qu’il était “vraiment nostalgique” d’enregistrer à nouveau de la nouvelle musique avec Mike Portnoy

Il y a un peu plus d’un an, THÉÂTRE DU RÊVE guitariste Jean Petrucci sort son deuxième album solo, “Vitesse terminale”, passant par Musique d’esprit sain/Le verger. La suite des années 2005 “Animation suspendue” musiciens invités en vedette Mike Portnoy (FILS D’APOLLON, ex-THÉÂTRE DU RÊVE) à la batterie et Dave LaRue (DIXIE LIQUIDE) à la basse. L’effort a marqué la première fois Petrucci et Portnoy avaient enregistré ensemble depuis plus d’une décennie, ainsi que leur première fois à jouer ensemble depuis Portnoy défunt THÉÂTRE DU RÊVE.

Dans une nouvelle interview avec Revolver, Petrucci a parlé de sa relation de travail renouvelée avec Portnoy (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “La chimie, c’est tout. C’est drôle aussi – avec mon album solo, j’étais entré, j’avais écrit toute la musique, enregistré toutes les guitares, programmé la batterie, joué de la basse. Tout était terminé, et puis j’ai dû partir entrer et obtenir Dave LaRue jouer de la basse dessus et Mike jouer de la batterie dessus. Et quand Mike a commencé à jouer de la batterie – je me souviens du premier jour où il est entré en studio et il a juste commencé à jouer sur cette musique que j’ai écrite, ça sonnait comme nous deux. C’était vraiment nostalgique. Même si nous ne l’avons pas écrit ensemble, nous n’avons pas joué ensemble, nous n’étions même pas dans la même pièce quand je l’ai écrit, mais il y a juste quelque chose dans cette chimie qui crée ce son magique. Et l’une des choses que j’ai trouvées vraiment géniales avec les fans, c’est quand il est sorti, ça a juste eu une réaction tellement positive. Les gens disaient juste : “Je suis tellement content que tu aies fait ça”, et la musique sonnait positivement et joyeuse. Et c’était, comme, vraiment tout au cœur de toute la pandémie. C’était donc un très bon, positif [experience].”

L’année dernière, Petrucci Raconté « Café avec Ola ! » que “c’était vraiment génial” pour lui d’avoir Mike jouer sur le disque. “Je n’avais rien fait musicalement avec lui depuis qu’il est parti THÉÂTRE DU RÊVE il y a plus de 10 ans”, a-t-il déclaré. “Et c’était vraiment amusant, parce que c’est différent quand vous êtes dans un groupe avec quelqu’un. Vraiment, nous avons grandi ensemble — nous nous sommes rencontrés quand nous avions 18 ans. Et vous êtes en affaires ensemble. C’est différent de quand c’est, genre, avance rapide, maintenant c’est, genre, mon ami joue de la batterie sur mon album. C’était si facile à vivre et si cool. Il a pu venir dans mon studio malgré la situation de pandémie sur la côte est des États-Unis. C’était sûr pour lui de venir au studio – il n’habite pas si loin de chez moi. Et il a passé une semaine, et nous nous sommes amusés. Et il a fait un travail de tueur.

“Ces chansons nécessitent beaucoup de compétences différentes, je pense, en tant que batteur – certaines sont édifiantes et heureuses; certaines sont du métal; certaines prennent des côtelettes de contrebasse; certaines vous devez faire un shuffle; certaines sont du blues; certaines sont latines ressentir,” Petrucci expliqué. “Et c’est juste un témoignage de Mikejoue – il sait comment faire tout ça. Et il est entré, totalement facile à vivre, l’a fait. On s’est bien amusé. Et je suis vraiment content qu’il l’ait fait.”

Portnoy, qui a co-fondé THÉÂTRE DU RÊVE il y a plus de 35 ans, a brusquement quitté le groupe en septembre 2010 alors qu’il était en tournée avec AVENGED SEVENFOLD. Il a depuis été remplacé par Mangini (ANNIHILATEUR, EXTRÊME, JAMES LABRIE, STEVE VAI).

En mars dernier, Petrucci et Portnoyle projet instrumental rock/métal progressif de EXPÉRIENCE DE TENSION LIQUIDE sort son troisième album, “LTE3”, passant par Musique InsideOut. L’effort est arrivé 22 ans après la sortie de 1999 “Expérience de tension liquide 2”.



