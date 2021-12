John Petrucci de Dream Theater : « La musique live a été absente de toutes nos vies pendant trop longtemps »

Dans une nouvelle interview avec la Turquie %100 Métal, THÉÂTRE DU RÊVE guitariste Jean Petrucci a parlé de la prochaine tournée européenne du groupe qui devrait débuter en avril prochain à Belfast, au Royaume-Uni. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Le dernier spectacle que nous avons joué était fin février 2020, cela fera donc plus de deux ans depuis notre arrivée en Europe. Nous ne faisons pas ‘An Evening With…’ donc il y aura un groupe d’ouverture qui jouera avec nous sur lesquels nous travaillons. Et nous allons jouer un tas de morceaux du nouvel album, évidemment. Nous avons une nouvelle scène en cours de développement que nous essayons de faire une vue globale du haut du monde. Donc, nous verrons. Nous travaillons là-dessus. Et nous jouerons des chansons que nous n’avons pas jouées depuis longtemps ; nous aimons toujours le faire aussi. «

Il a ajouté: « Ce sera juste amusant de revenir et de jouer, de jouer en direct. La musique live a été absente de toutes nos vies depuis trop longtemps. Donc, nous en avons tous besoin. C’est une grande partie de ce que nous faire. »

Le mois dernier, THÉÂTRE DU RÊVE a annoncé les dates reportées de sa partie nord-américaine reportée de la « Le toit du monde » tour. Les spectacles débuteront désormais à Mesa, en Arizona, le 2 février et dureront sept semaines avant de se terminer à Austin, au Texas, le 21 mars. La tournée fera également escale à Los Angeles, en Californie ; Montréal, Québec, Canada; New York City et Dallas, Texas, entre autres, et marquera les premières représentations en direct de musique de THÉÂTRE DU RÊVEla dernière version de, « Une vue du haut du monde ». ARCH ÉCHO sera l’ouverture à toutes les dates aux États-Unis et FAUX sera l’ouverture de toutes les dates au Canada. Des informations sur les billets pour tous les spectacles à venir ainsi que sur les forfaits VIP sont disponibles sur www.dreamtheater.net.

En octobre, THÉÂTRE DU RÊVE chanteuse James LaBrie a déclaré à The Metal Voice la décision du groupe de repousser la tournée: « Cela se résumait à la façon dont nous étions à l’aise avec le fait de sortir. Nous recevions des messages mitigés de la part des promoteurs et de nos agences. Notre direction l’examinait dans tous les domaines. avec des gens qui étaient là-bas, des tournées qui se déroulaient, des tournées qui étaient descendues.

« Lorsque vous organisez une tournée, le montant d’argent investi dans une tournée, c’est astronomique », a-t-il poursuivi. « Et le genre de production avec laquelle nous sortons est assez important; c’est assez substantiel. Nous recevions juste beaucoup d’indications que les groupes qui sortaient étaient sortis depuis une semaine ou deux et quelqu’un au sein du groupe ou de l’équipe est tombé avec COVID, puis tout le camp a dû être fermé jusqu’à 10 jours. Eh bien, c’est financièrement handicapant pour toute tournée de toute ampleur, que vous pouvez simplement abattre tout un camp de, disons, 30 personnes et le montant d’argent qui est généré pendant que vous êtes là-bas. Vous parlez de 10 jours où vous êtes juste mort dans l’eau.

« Donc, cela n’avait pas de sens pour nous. Premièrement, nous étions toujours préoccupés par notre santé, sortant. Et même si nous sommes tous complètement vaccinés, pour ainsi dire, nous étions toujours préoccupés par l’un de nous qui descendait, malade et incapable de continuer. Et puis le côté commercial des choses.

« Je veux dire, si je veux être complètement honnête avec toi, ce n’était pas une décision unanime, » LaBrie admis. « Il y avait trois gars dans le groupe qui ont dit: » Non. Nous ne voulons pas tourner. Nous ne sortons pas. » Et il y avait deux autres gars dans le groupe qui ont dit: « Allez, allons-y. Allons-y. Nous sommes tous pour. » Et c’est ce qui s’est passé, c’est qu’il s’agissait d’un vote majoritaire qui disait : « Non. Nous ne sommes pas sur le point de sortir. » »

James également abordé Petruccile récent commentaire de que le report de la tournée était « malheureux » et non une décision unanime, avec Petrucci et bassiste John Myung étant disposés à reprendre la route dès que possible et les trois autres gars ont choisi de rester à la maison.

« Cela revient parfois à accepter d’être en désaccord, et d’accord, comme il l’a dit – je l’ai vu; les fans l’ont transmis à mon site – comme il l’a dit, il était frustré », James mentionné. « Eh bien, à vrai dire, nous sommes tous frustrés de ne pas être en tournée. C’est ce que nous aimons faire – nous aimons sortir. Mais certains d’entre nous ont estimé que nous n’étions pas prêts à prendre ce risque et descendre avec ce malheureux virus. Cela ne m’a tout simplement pas semblé, et pour les deux autres gars qui étaient du côté de la clôture sur laquelle j’étais, cela n’avait aucun sens de le risquer à ce stade. Mais tout est en train d’être reprogrammé. Il a été reporté et tout revient en ligne en février. Et je pense que nous allons nous rapprocher non seulement d’un plus grand nombre de personnes vaccinées, mais aussi de l’immunité collective. Alors voyons ce qui se passe. «

En octobre, Petrucci Raconté Robert Cavuoto de Sonic Perspectives sur le THÉÂTRE DU RÊVE report de la tournée : « Eh bien, c’est une décision malheureuse. Jean [Myung] et je voulais vraiment tourner, et je meurs d’envie de tourner – je meurs d’envie de sortir et de soutenir le [new DREAM THEATER] enregistrement. Et malheureusement, nous n’avons pas pu convaincre les autres gars que c’était sans danger. Donc, ce n’était pas une décision unanime, malheureusement.

« C’est frustrant pour moi, car tout s’est ouvert et les concerts ont lieu, les théâtres, les arènes et les clubs et tout est ouvert », a-t-il poursuivi. « Les groupes sont là-bas, et beaucoup de mes amis tournent avec succès. Et il existe des moyens de le faire en toute sécurité, ce que nous étions très préparés à faire. Mais, comme je l’ai dit, nous n’avons pas pu convaincre les autres gars que c’était le cas. être en sécurité, et nous avons donc dû le repousser.

« Je suis le genre de personne où je déteste décevoir les gens, je déteste décevoir nos fans. Donc, c’était définitivement une décision malheureuse. »

« Une vue du haut du monde » est sorti en octobre.