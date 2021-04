John Petrucci de Dream Theater s’associe à Iron Smoke pour un whisky Bourbon en édition limitée

THÉÂTRE DU RÊVE guitariste John Petrucci fait vibrer le monde avec son premier bourbon signature, Rock The Barrel, généré à partir d’une collaboration exclusive avec Distillerie de fumée de fer. Le whisky artisanal de bourbon arrive à une épreuve complète de 120, prêt à épater.

“Dès que j’ai goûté Fumée de fer‘s Cask Strength, je savais que je voulais m’associer à cette distillerie », a déclaré Petrucci, largement considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. «J’adopte une approche artisanale dans tout ce que je fais – que ce soit mon jeu de guitare ou les gens avec qui je m’entoure. Je me soucie des détails et m’inquiéter au maximum est ce qui fait quelque chose de grand. Fumée de fer adopte la même approche et c’est pourquoi nous avons forgé ce que nous considérons comme la relation parfaite. “

Petrucci est un membre fondateur de la double Grammy– groupe de metal progressif THÉÂTRE DU RÊVE, et est également un aficionado du whisky bourbon. Il a personnellement conduit cinq heures dans la région de Finger Lakes pour goûter Fumée de ferLa force du fût. John puis cueilli à la main chacun des fûts qui ont été combinés pour ce mélange de bourbon kick-ass.

“Le nom, Rock The Barrel, est parfait car il vous donne une idée de l’expérience que vous vivrez lorsque cette bonté fumée glisse sur vos papilles gustatives », a noté Petrucci. “Étant moi-même originaire de New York, j’adore la façon dont ils se rendent dans les fermes familiales pour obtenir des ingrédients et faire vieillir leur bourbon en fûts de notre grand État.”

Rock The Barrel joint Fumée de fercollection de whiskies bourbon primés créés par un maître distillateur Drew Westcott. En 2018, Fumée de fer a reçu une note de 95,5 en Jim Murray‘s Whiskey Bible et en 2019 a été répertorié dans Forbes magazine comme l’un des «10 meilleurs bourbons au-delà du Kentucky».

Aux côtés de Petrucci, Fumée de fer PDG et fondateur Tommy Brunett a conceptualisé cette version spéciale pour compléter le profil gustatif unique du légendaire guitariste.

«Nous prenons le métier de fabriquer du whisky aussi sérieusement que John prend apprécier un très bon bourbon. Cette collaboration en est la preuve – 120 preuves! “, S’est exclamé Brunett.

Tommy Brunett est un musicien accompli à part entière, ayant joué de la guitare pendant ANGLAIS MODERNE Dans les années 1980. Il a écrit et produit plusieurs albums et se produit régulièrement avec le GROUPE TOMMY BRUNETT quand il ne fait pas de whisky. Il sent que c’est le destin qui a amené John Petrucci et Fumée de fer ensemble pour cette collaboration.

“Rejoindre une distillerie primée avec l’un des plus grands guitaristes du monde – c’est une combinaison incroyable. Il n’y a rien de tel que le combo séculaire de bourbon et de rock n ‘roll! Ils vont ensemble comme Elvis sur du velours et nous sommes plus excités qu’une meute de belettes dans un poulailler! »s’exclama Brunett.

Petrucci a grandi à Long Island, et il était donc important pour lui de se connecter avec une distillerie agricole de l’État de New York. De nombreux ingrédients sont cultivés par les agriculteurs à une distance de vol d’un corbeau. Les habitants peuvent savourer l’odeur du bois de pommier lorsque le Fumée de fer L’équipage utilise la machine à fumer à la main pour traiter les grains.

“Pour moi, tout dépend de l’expérience – comment le bourbon est fabriqué, où il est fabriqué, ce qu’il sent, quel goût il a et même comment vous en parlez lorsque vous appréciez le moment”, a déclaré Petrucci. “J’ai hâte que le monde profite d’un Rock The Barrel moment!”

À partir du 3 mai 2021, Fumée de ferédition en petit lot de Rock The Barrel est disponible à l’achat en ligne sur ironsmokedistillery.com. Chaque bouteille de 750 ml, au prix de 200 $, est personnellement dédicacée par John Petrucci lui-même, et l’étiquette présente une photo emblématique de Petrucci tenant sa signature Ernie Ball Music Man guitare. Les clients reçoivent également un stratifié tout accès qui leur permet de participer à un événement de dégustation en ligne en direct avec John Petrucci et Tommy Brunett.

Tous les achats sont accompagnés d’un coupon de 20% de réduction sur un Rock The Barrel t-shirt arborant l’esthétique élégante de l’illustration de la bouteille.

Rock The Barrel du bourbon et des t-shirts sont également disponibles à l’achat en personne à Distillerie de fumée de ferWorld Famous Spirit Factory, Watering Room et Side Show à Fairport, New York.



