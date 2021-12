John Petrucci de Dream Theater sur la troisième nomination aux Grammy: « C’est un bon sentiment »

Le mois dernier, THÉÂTRE DU RÊVE a été annoncé comme l’un des nominés de la « Meilleure performance métal » lors de la 64e Grammy Awards, qui se tiendra le 31 janvier 2022, à la Crypto.com Arena (anciennement Staples Center) à Los Angeles, en Californie. Les légendes du metal progressif ont été nominées pour leur chanson « L’extraterrestre », le premier single de leur dernier album, « Une vue du haut du monde », qui est sorti en octobre.

THÉÂTRE DU RÊVE guitariste Jean Petrucci discuté du dernier de son groupe Grammy nomination lors d’une apparition sur TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn‘s « Pas de putain de regrets avec Robb Flynn » Podcast. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « La première [Grammy] nomination que nous avons eue, COMBATTANTS DE FOO étaient là-bas. Et ils l’ont gagné. je me souviens Dave Grohl avait dit quelque chose comme « Oh, ils auraient dû comprendre ça », ce que j’ai trouvé sympa. Mais cette fois, je ne sais pas si je vais me souvenir de tout [the other artists that were nominated], mais je pense que c’est GOJIRA et MASTODONTE [that we are up against], et c’est une liste sympa. Je me souviens qu’il y a eu quelques années où j’ai été surpris par les nominés – cela semblait un peu étrange – mais cela semble approprié. Alors on verra. C’est marrant. C’est un honneur d’être nominé. C’est cool. Faire ce que nous faisons et la façon dont nous le faisons et être reconnu dans ce monde est quelque chose auquel je n’aurais jamais pensé. Et maintenant pour nous, c’est le troisième [nomination], donc c’est cool. C’est une bonne sensation. »

Lorsque « L’extraterrestre » est sorti pour la première fois en août, le guitariste Petrucci a déclaré à propos de la piste: « C’est le premier que nous avons écrit ensemble. Il donne aux gens une fenêtre sur ce que c’était quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois après tous ces mois de congé. Il a l’aventure, la structure non traditionnelle, la lourdeur et le Cela a vraiment donné le ton à l’album. James [LaBrie, vocals] a écrit les paroles sur l’idée de terraformer et de chercher au-delà de notre Terre des colonies alternatives. Puisque nous allons au-delà de notre planète, ‘L’extraterrestre’ s’avère être nous. Je pensais que c’était une parole cool et créative de James. »

THÉÂTRE DU RÊVEest précédent Grammy les nominations étaient pour la chanson « Sur le dos des anges », à partir des années 2011 « Une tournure dramatique des événements » album et le single « L’ennemi intérieur » à partir des années 2013 « Théâtre du Rêve ».

Le mois dernier, THÉÂTRE DU RÊVE a annoncé le report des dates de sa partie nord-américaine récemment reportée du « Le toit du monde » visiter. Les spectacles débuteront désormais à Mesa, en Arizona, le 2 février et dureront sept semaines avant de se terminer à Austin, au Texas, le 21 mars. La tournée fera également escale à Los Angeles, en Californie ; Montréal, Québec, Canada; New York City et Dallas, Texas, entre autres, et marquera les premières représentations en direct de musique de « Une vue du haut du monde ». ARCH ÉCHO sera l’ouverture à toutes les dates aux États-Unis et FAUX sera l’ouverture de toutes les dates au Canada.

« Une vue du haut du monde » marqué THÉÂTRE DU RÊVEle deuxième album studio de Musique InsideOut/Sony Musique. L’œuvre a été créée par un collaborateur de longue date de la couverture Hugh Symé (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE AURE). « Une vue du haut du monde » a été produit par Petrucci, avec l’ingénierie et la production supplémentaire par James « Jimmy T » Meslin et mixage et mastering par Andy Sneap.



« The Alien » était le premier morceau que nous avons écrit pour le nouvel album lorsque nous nous sommes tous réunis pour écrire en octobre dernier. Nous sommes ravis qu’il soit ainsi reconnu. Nous sommes en excellente compagnie avec les nominés de cette année et nous leur souhaitons bonne chance ! #Grammy – Dream Theater (@dreamtheaternet) 23 novembre 2021

