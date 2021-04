John Petrucci: Le nouvel album de Dream Theater est “ rempli d’énergie, d’excitation et de positivité ”

THÉÂTRE DU RÊVE guitariste John Petrucci a parlé à l’Allemand Thomann du processus d’écriture et d’enregistrement pour le prochain suivi du groupe en 2019 “Distance dans le temps” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous venons de terminer l’enregistrement de ça. Nous y travaillions depuis octobre. Et je suis super excité à ce sujet. Ça ne sortira que plus tard cette année. Nous n’avons pas encore d’informations sur la date de sortie, évidemment , comme nous le faisons, nous le ferons savoir à tout le monde, mais je suis vraiment très excité.

“La pandémie a été difficile pour beaucoup de gens dans le monde, et en ce qui concerne la façon dont elle a affecté les musiciens, tout le monde veut jouer – tout le monde est refoulé; il n’y a pas de concerts”, a-t-il poursuivi. “Donc j’ai l’impression qu’avec tous ces disques que nous faisons en studio, le THÉÂTRE DU RÊVE les gars sont venus jouer. Donc le record [is] rempli d’énergie, d’excitation et de positivité. Je suis excité à ce sujet. J’ai hâte que les gens entendent ça. “

Plus tôt dans le mois, THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess a dit au Canada La voix métallique que lui et ses camarades de groupe “ont pris un bon départ dans l’écriture” du nouvel album du groupe. “Maintenant, nous allons le mélanger et le maîtriser et toutes les bonnes choses. Je suis super excité à ce sujet. Cela semble vraiment, vraiment cool. Les gens vont adorer. Il ne sortira pas avant un moment, donc il n’y en a pas. on peut en dire trop à ce stade, sauf que vous allez vraiment vous régaler. “

“Distance dans le temps” marqué THÉÂTRE DU RÊVEpremier album de pour Sony Musiqueempreinte progressive de Musique de InsideOut. Le groupe a passé les 25 dernières années à enregistrer sous différents labels dans le Warner Music Group système, le plus récemment Records du Roadrunner, qui a sorti cinq albums du groupe entre 2007 et 2016.

THÉÂTRE DU RÊVE a récemment sorti son neuvième album live en carrière, “Distant Memories – Live In London”. Enregistré à THÉÂTRE DU RÊVEà guichets fermés à l’Apollo Theatre de Londres, la sortie en direct documente la tournée mondiale du groupe à l’appui de “Distance dans le temps” et le 20e anniversaire de leur album concept fondateur “Metropolis Part 2 – Scènes d’un souvenir”.



