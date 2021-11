John Petrucci sur ‘A View From The Top Of The World’ : ‘Si vous êtes un fan de Dream Theater, vous allez aimer cet album’

Dans une nouvelle interview avec un critique musical et personnalité de la radio japonais Masa Ito de TVK‘s « Ville de rock », THÉÂTRE DU RÊVE guitariste Jean Petrucci a parlé de la réception initiale par les fans du quinzième album studio du groupe, « Une vue du haut du monde », sorti le 22 octobre via Musique InsideOut/Sony Musique.

« C’est drôle. Chaque fois que nous faisons de la nouvelle musique, nous ne savons pas vraiment comment le public l’acceptera ou ce qu’il en pensera », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Mais avec cet album, si vous êtes un THÉÂTRE DU RÊVE fan, tu vas aimer cet album. On dirait bien que c’est exactement ce que nous faisons. Mais c’est moderne, donc ça sonne moderne, on dirait que le groupe a définitivement progressé et grandi, mais ça sonne tellement THÉÂTRE DU RÊVE.

« C’est intéressant, parce que certaines personnes qui nous écoutent depuis longtemps, elles veulent vraiment ça – elles veulent que nous sonnions comme THÉÂTRE DU RÊVE sons – et certaines personnes veulent que nous fassions quelque chose de totalement différent », a-t-il poursuivi. « C’est donc un peu étrange parfois avec un groupe.

« Nous existons depuis longtemps – c’est notre quinzième album studio – et je pense que pour nous, faire quelque chose qui sonne ce genre de signature du groupe a été un très grand accomplissement et nous en sommes vraiment fiers. «

L’œuvre d’art pour « Une vue du haut du monde » a été créé par de longue date THÉÂTRE DU RÊVE collaborateur Hugh Symé (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE AURE).

THÉÂTRE DU RÊVE – composé de Petrucci, James LaBrie, Jordan Rudess, John Myung et Mike Mangini – était au milieu d’une tournée mondiale à guichets fermés à l’appui de leur dernière sortie « La distance dans le temps » et le 20e anniversaire de « Scènes d’un souvenir » lorsqu’une pandémie mondiale a mis le monde à l’arrêt. Les musiciens se sont retrouvés chez eux, avec LaBrie au Canada et le reste du groupe aux États-Unis. Comme le destin l’aurait voulu, ils venaient de terminer la construction du DTHQ (Dream Theatre Headquarters) – une combinaison de studio d’enregistrement en direct, d’un espace de répétition, d’une salle de contrôle, d’un stockage d’équipement et d’une ruche créative. Avec LaBrie au Canada, il a d’abord écrit avec le groupe via Zoom sur un moniteur de la DTHQ. En mars 2021, il s’est envolé pour New York, a été mis en quarantaine et a enregistré sa voix face à face avec Petrucci.

« Une vue du haut du monde » a été produit par Petrucci, avec l’ingénierie et la production supplémentaire par James « Jimmy T » Meslin et mixage et mastering par Andy Sneap.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).