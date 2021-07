John Pierce essaie toujours de voler Kyle Rittenhouse, déclare l’avocat actuel .

in

La famille de Kyle Rittenhouse a accusé son ancien avocat, John Pierce, d’avoir tenté de détourner des fonds à ses propres fins. Maintenant, l’avocat actuel de Rittenhouse parle ouvertement pour dire que Pierce fait toujours la même chose.

Rittenhouse est accusé du meurtre de deux manifestants de Black Lives Matter à Kenosha, dans le Wisconsin. Rittenhouse, alors âgé de seulement 17 ans, a voyagé de son domicile dans l’Illinois au quartier, puis a «patrouiller» la manifestation avec un fusil. Après son inculpation, l’extrême droite a pris son cas en main, le décrivant comme un patriote héroïque protégeant les rues. Maintenant, l’une des personnes qui a pris sa défense publiquement est accusée d’avoir utilisé l’affaire, et l’adolescent (qui est maintenant un adulte légal) à des fins lucratives.

Il y a une longue histoire, mais il suffit de dire que John Pierce était un avocat qui avait déjà beaucoup à faire. Il souffrait de problèmes financiers, ce qui l’a en fait amené à se retirer publiquement de la gestion de l’aspect financement participatif de l’affaire Rittenhouse, au moins temporairement.

Puis la semaine dernière, la famille Rittenhouse a pris la parole, accusant Pierce d’essayer de canaliser les dons destinés à la défense du tireur. Pierce a répondu en menaçant de nouvelles batailles judiciaires et en alléguant que ce sont en fait les Rittenhouses qui lui doivent.

Maintenant, il est apparu sur un podcast pour parler du cas de Kyle. Sur Timcast, Pierce a parlé de l’accusation portée contre Rittenhouse pour possession du fusil alors qu’il était mineur et de sa conviction que l’accusation devrait être rejetée. Il a également plaidé le cas plus vaste de Rittenhouse, affirmant que la légitime défense serait une défense adéquate devant les tribunaux.

L’avocat actuel de Rittenhouse, Robert Barnes, a semblé s’opposer à la décision de Pierce de parler au nom du client, tweetant une vidéo du podcast et portant ses propres accusations contre Pierce : que Pierce a volé de l’argent à Kyle ; qu’il a volé aux autres ; et finalement qu’il essaie toujours de voler Rittenhouse.

Pour info : John Pierce n’a RIEN à voir avec la défense de Kyle Rittenhouse. Il a été viré! Pierce a volé de l’argent à Kyle (car il a beaucoup de monde, comme la seconde venue de #Avenatti), et essaie d’en voler plus. @Timcast doit mieux vérifier avant de promouvoir les arnaqueurs. https://t.co/6JvRSso5Yg – Robert Barnes (@barnes_law) 10 juillet 2021

La mère de Kyle a également tweeté (son compte n’est pas vérifié mais Barnes l’a boosté) pour dire qu’on a dit à Pierce de “garder [Rittenhouse’s] nom de sa bouche » et de réitérer son histoire à propos de Pierce essayant de trouver les 2 millions de dollars qui ont été versés pour la caution de Kyle.

@Timcast John Pierce a été invité à garder le nom de #KyleRittenhouse hors de sa bouche. John a volé notre argent et ne remettra pas la caution de 2M à son équipe de défense. John a ridiculisé mes filles et a mis mon fils dans des situations terribles. S’il te plaît, arrête. @freekyleusa – ❤WendyLaine❤ (@kylesmom20031) 10 juillet 2021

Le compte officiel de la collecte de fonds actuelle de la famille a également pesé, affirmant que Pierce refusait de remettre le récépissé de caution s’ils acceptaient de renoncer à toute responsabilité de sa part et de signer un accord pour ne pas parler de lui de manière désobligeante.

FAIT : John a essayé de nous faire accepter un accord fou. Il ne remettrait le récépissé de caution qu’en échange d’une renonciation totale à sa responsabilité et d’un accord de non-dénigrement + il ne serait pas tenu de rendre compte de son compte en fidéicommis client. https://t.co/8BrVPuoiuz – Fonds de défense Kyle Rittenhouse 🇺🇸 (@freekyleusa) 10 juillet 2021

La famille blâme Pierce pour certaines des controverses après la libération sous caution de Kyle, comme le fait d’avoir été photographié dans un bar avec sa mère et des membres apparents de Proud Boy, ce qui a conduit les procureurs à exiger des conditions de libération sous caution supplémentaires, notamment en évitant tout contact avec des groupes extrémistes.