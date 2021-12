John Pilger : un enlèvement judiciaire

par John Pilger, Consortium News :

Les juges de la Haute Cour de Julian Assange n’ont offert aucune atténuation, aucune suggestion qu’ils avaient agonisé sur les légalités ou même la moralité de base, écrit John Pilger.

SLes propos d’artre devraient résonner dans tous nos esprits suite à la décision grotesque de la Haute Cour britannique d’extrader Julian Assange vers les États-Unis où il risque « une mort vivante ». C’est sa punition pour le crime de journalisme authentique, précis, courageux et vital.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’erreur judiciaire est un terme inadéquat dans ces circonstances. Vendredi, il n’a fallu que neuf minutes aux courtisans perruques de l’ancien régime britannique pour faire droit à un appel américain contre l’acceptation par un juge d’un tribunal de district en janvier d’une cataracte de preuves que l’enfer sur terre attendait Assange de l’autre côté de l’Atlantique : un enfer dans lequel, il a été habilement prédit, il trouverait un moyen de se suicider.

Des volumes de témoignages de personnes de distinction, qui ont examiné et étudié Julian et diagnostiqué son autisme et son syndrome d’Asperger et révélé qu’il était déjà à deux doigts de se suicider à la prison de Belmarsh, l’enfer de la Grande-Bretagne, ont été ignorés.

Les récents aveux d’un informateur crucial du FBI et larbin de l’accusation, un fraudeur et un menteur en série, qu’il avait fabriqué ses preuves contre Julian ont été ignorés. La révélation que la société de sécurité espagnole à l’ambassade équatorienne à Londres, où Julian avait obtenu un refuge politique, était une façade de la CIA qui espionnait les avocats, les médecins et les confidents de Julian (moi y compris) – cela aussi a été ignoré.

La récente divulgation journalistique, répétée graphiquement par l’avocat de la défense devant la Haute Cour en octobre, selon laquelle la CIA avait prévu d’assassiner Julian à Londres – même cela a été ignoré.

Chacune de ces « affaires », comme aiment à le dire les avocats, était suffisante à elle seule pour qu’un juge faisant respecter la loi rejette l’affaire honteuse montée contre Assange par un ministère américain de la Justice corrompu et leurs mercenaires en Grande-Bretagne. L’état d’esprit de Julian, a hurlé James Lewis, QC, l’homme américain à l’Old Bailey l’année dernière, n’était rien de plus qu’une « simulation » – un terme victorien archaïque utilisé pour nier l’existence même de la maladie mentale.

Pour Lewis, presque tous les témoins de la défense, y compris ceux qui ont décrit à partir de la profondeur de leur expérience et de leurs connaissances, le système pénitentiaire américain barbare, devaient être interrompus, maltraités, discrédités. Assis derrière lui, lui passant des notes, se tenait son chef d’orchestre américain : un jeune homme aux cheveux courts, clairement un homme de l’Ivy League en pleine ascension.

Neuf minutes d’infamie

Au cours de leurs neuf minutes de révocation du sort du journaliste Assange, deux des plus hauts juges britanniques, dont le Lord Chief Justice Ian Burnett (un ami de longue date de Sir Alan Duncan, l’ancien ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson qui a organisé l’enlèvement brutal d’Assange par la police de l’ambassade équatorienne) a fait référence dans leur jugement sommaire à l’une des litanies de vérités qui avaient eu du mal à être entendues par un tribunal inférieur présidé par une juge étrangement hostile, Vanessa Baraitser.

Son comportement insultant envers un Assange clairement touché, luttant à travers un brouillard de médicaments délivrés par la prison pour se souvenir de son nom, est inoubliable.

Ce qui était vraiment choquant vendredi, c’est que les juges de la Haute Cour – Lord Burnett et Lord Justice Timothy Holroyde, qui ont lu leurs paroles – n’ont montré aucune hésitation à envoyer Julian à sa mort, vivant ou non. Ils n’ont offert aucune atténuation, aucune suggestion qu’ils avaient agonisé sur les légalités ou même la moralité de base.

Leur décision en faveur, sinon au nom des États-Unis, est carrément basée sur des « assurances » frauduleuses et transparentes rassemblées par l’administration Biden lorsqu’il semblait en janvier que la justice pourrait prévaloir.

Ces « assurances » sont qu’une fois en détention aux États-Unis, Assange ne sera pas soumis aux SAMS orwelliennes – mesures administratives spéciales – qui feraient de lui un non-personne ; qu’il ne sera pas incarcéré à l’ADX Florence, une prison du Colorado longtemps condamnée par des juristes et des associations de défense des droits humains comme illégale : « un gouffre de punition et de disparition » ; qu’il peut être transféré dans une prison australienne pour y terminer sa peine.

L’absurdité réside dans ce que les juges ont omis de dire. En offrant leurs « assurances », les États-Unis se réservent le droit de ne rien garantir si Assange fait quelque chose qui déplaît à ses geôliers. En d’autres termes, comme l’a souligné Amnesty, elle se réserve le droit de rompre toute promesse.

Il existe de nombreux exemples des États-Unis faisant exactement cela. Comme le journaliste d’investigation Richard Medhurst l’a révélé le mois dernier, David Mendoza Herrarte a été extradé d’Espagne vers les États-Unis sur la « promesse » qu’il purgerait sa peine en Espagne. Les tribunaux espagnols considéraient cela comme une condition contraignante.

« Des documents classifiés révèlent les assurances diplomatiques données par l’ambassade des États-Unis à Madrid et comment les États-Unis ont violé les conditions de l’extradition », a écrit Medhurst. « Mendoza a passé six ans aux États-Unis à essayer de retourner en Espagne. Les documents judiciaires montrent que les États-Unis ont rejeté sa demande de transfert à plusieurs reprises. »

Les juges de la Haute Cour, qui étaient au courant de l’affaire Mendoza et de la duplicité habituelle de Washington, qualifient les « assurances » – pour ne pas être bestiales envers Julian Assange – d’« engagement solennel offert par un gouvernement à un autre ».

La voie impériale

Cet article s’étendrait à l’infini si j’énumérais les fois où les États-Unis rapaces ont rompu des « engagements solennels » envers les gouvernements, tels que des traités qui sont sommairement déchirés et des guerres civiles qui sont alimentées. C’est la façon dont Washington a gouverné le monde, et avant lui la Grande-Bretagne : la voie du pouvoir impérial, comme l’histoire nous l’enseigne.

C’est ce mensonge institutionnel et cette duplicité que Julian Assange a révélé au grand jour et, ce faisant, a rendu peut-être le plus grand service public de tous les journalistes des temps modernes.

Julian lui-même est prisonnier de gouvernements menteurs depuis plus d’une décennie maintenant. Au cours de ces longues années, j’ai siégé dans de nombreux tribunaux alors que les États-Unis cherchaient à manipuler la loi pour le faire taire, lui et WikiLeaks.

Cela a atteint un moment bizarre lorsque, dans la minuscule ambassade équatorienne, nous avons été obligés de nous plaquer contre un mur, chacun avec un bloc-notes dans lequel nous avons conversé, en prenant soin de protéger ce que nous nous étions écrit des caméras espion omniprésentes. – installé, comme nous le savons maintenant, par un mandataire de la CIA, l’organisation criminelle la plus durable au monde.

Lire la suite @ ConsortiumNews.com