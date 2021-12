John Ratcliffe : Biden doit être « franc » et « agressif » avec Poutine

L’ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a parlé des conflits internationaux actuels dans « Sunday Night in America with Trey Gowdy ».

Gowdy a ouvert le spectacle en discutant de rapports récents selon lesquels la Russie est en train de constituer des forces militaires le long de la frontière ukrainienne et pourrait éventuellement planifier une invasion.

« Une invasion russe de l’Ukraine déclencherait une crise de sécurité majeure pour l’Europe et créerait plus d’instabilité dans ce qui est déjà un monde de plus en plus instable », a déclaré Gowdy.

Le président russe Vladimir Poutine, à gauche, et le président américain Joe Biden entrent dans la « Villa la Grange » à Genève, en Suisse, à Genève, Suisse, le mercredi 16 juin 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool) (AP Photo/Alexander Zemlianichenko , Piscine)

Le président Biden doit s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine mardi, cependant, Gowdy s’est demandé si « des sanctions et des conférences sévères » suffisent à persuader Poutine.

Ratcliffe a accepté, estimant que Poutine planifiait délibérément une invasion de l’Ukraine malgré les efforts de Biden.

« Je ne pense pas que ce soit un test. Je pense qu’il planifie et se prépare », a déclaré Ratcliffe.

Il a souligné les actions passées de Poutine, notamment la prise de la Crimée sous l’administration Obama lorsque Biden était vice-président.

« Cette menace est très réelle. Ce n’est pas une question d’opinion. Elle est basée sur des renseignements spécifiques dont vous avez parlé et elle est également basée sur l’histoire », a-t-il déclaré. « La dernière fois que Poutine a rassemblé des troupes à la frontière ukrainienne, il a envahi. Il a pris la Crimée. Et vous vous souvenez à ce moment-là, malgré que Joe Biden ait parlé de protection à toute épreuve pour l’Ukraine, la dernière fois qu’il a eu l’occasion de protéger l’Ukraine dans l’administration Obama , ils ont envoyé des couvertures et non des missiles antichars ou quoi que ce soit d’autre qui aurait aidé l’Ukraine ou arrêté Poutine. »

Sur cette photo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, au centre, participe à un appel vidéo avec son homologue chinois Wei Fenghe à Moscou, en Russie, le mardi 23 novembre 2021. Choïgou et Wei ont signé un feuille de route pour la coopération militaire entre Moscou et Pékin et a appelé à l’intensification des exercices et des patrouilles conjoints. (Vadim Savitskiy/Service de presse du ministère russe de la Défense via AP) (Vadim Savitskiy/Service de presse du ministère russe de la Défense via AP)

Ratcliffe a expliqué que Poutine pensait peut-être déjà qu’il avait un effet de levier sur Biden grâce à l’approbation par le président du gazoduc russe Nord Stream 2.

« Joe Biden lui a déjà donné l’une des choses qui l’intéressaient le plus et les renseignements nous disent que la Russie pourrait très probablement agir pour obtenir la deuxième chose », a-t-il déclaré.

Ratcliffe a conseillé à Biden d’être « direct » et « agressif » avec Poutine lors de l’entretien à venir, mais a douté que le président puisse donner suite.

« Aurons-nous ce genre d’action énergique ? Nous ne l’avons pas vu. Nous ne l’avons pas vu à notre frontière sud. Nous ne l’avons pas vu en ce qui concerne le Moyen-Orient et l’Iran. Nous ne l’avons pas vu avec vis-à-vis de la Chine et de son agression contre Taïwan », a déclaré Ratcliffe.

Gowdy a demandé le point de vue de Ratcliffe sur l’ancien candidat présidentiel Bob Dole, décédé dimanche matin, ainsi que sur le 70e anniversaire de l’attaque de Pearl Harbor.

Le sénateur Bob Dole donne le signe « pouce levé » lors d’un rassemblement présidentiel. Le sénateur Dole a remporté l’investiture républicaine à la présidence en 1996, mais a perdu les élections face à Bill Clinton. (Photo de Wally McNamee/CORBIS/Corbis via .)

« Nous utilisons souvent le terme de Grand Américain, mais il s’applique vraiment à Bob Dole qui, pendant près de quatre-vingt-dix-huit ans, a été un soldat, un sénateur et un homme d’État. Le plus grand hommage que vous puissiez rendre à un fonctionnaire c’est dire que la nation qu’ils servent est plus forte, meilleure et plus gentille grâce à leur service et cela s’applique absolument à Bob Dole », a déclaré Ratcliffe.

Tout en honorant le service de Dole pendant la Seconde Guerre mondiale, Radcliffe a déclaré que nous devrions prendre exemple sur les générations passées et utiliser un leadership fort pour prévenir de futurs conflits.

« Nous devons nous rappeler et faire le point sur le fait qu’il a fallu une attaque contre l’Amérique et l’utilisation d’une arme nucléaire pour arriver à une conclusion. Et nous ne voulons pas revenir là-dessus », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi, lorsque nous parlons de ce qui se passe en ce qui concerne la Russie, la Chine et l’Iran, un leadership fort est nécessaire. Nous devons écouter les renseignements. J’espère que cette administration commencera à le faire. »