John Rich défend Carrie Underwood après avoir aimé un tweet anti-masque controversé

Carrie Underwood s’est retrouvée dans l’eau chaude pour avoir soutenu une dangereuse désinformation sur COVID-19, et une star du pays s’exprime en son nom. Mardi, The Wrap a rapporté qu’Underwood avait aimé une vidéo sur Twitter d’un commentateur conservateur dénonçant les mandats de masque. Son soutien apparent à la position controversée a suscité la colère des médias sociaux, et le chanteur country conservateur John Rich a tweeté ses réflexions sur le contrecoup. “Je dis [Carrie Underwood] peut aimer n’importe quel tweet qu’elle veut”, a-t-il tweeté. “Qui sont ‘ils’ pour la crier ? Attention, c’est une fille Okie coriace 🙂 Vous voyez ce qui se passe ici ? C’est “la liberté d’expression à moins que vous ne soyez en désaccord avec la foule”. [Carrie Take The Wheel]”

Jeudi, l’expert d’extrême droite Matt Walsh a publié une vidéo dans laquelle il dénonce les mandats de masque dans les écoles de Nashville. Dans la vidéo, Walsh prend la parole lors d’une réunion du conseil scolaire de Nashville, au cours de laquelle il fait une série de fausses déclarations sur COVID-19 et l’utilisation de masques au milieu de la pandémie en cours. À un moment donné, il a affirmé que COVID-19 ne représentait “presque aucune menace pour nos enfants” (NPR a rapporté que les cas de COVID-19 chez les enfants ont augmenté ces derniers temps au milieu de la montée de la variante delta, entraînant une augmentation de hospitalisations d’enfants). Il a également déclaré que faire porter des masques aux enfants à l’école s’apparentait à de la “maltraitance des enfants”. Dans sa légende de la vidéo, Walsh a qualifié un mandat de masque pour les enfants de “cruel et indéfendable”.

On ne sait pas quand Underwood a aimé le tweet de Walsh. Mais, au moment de la publication de cet article, le compte Twitter d’Underwood inclut toujours le tweet sous ses tweets “aimés”. Walsh s’est rendu sur Twitter mardi pour répondre à la nouvelle. Il a écrit une série de tweets dans lesquels il minimisait la situation. Le commentateur conservateur a écrit, selon The Wrap, “Carrie Underwood a aimé ma vidéo et maintenant la foule vient pour elle. Elle devrait savoir mieux que d’aimer quelque chose qu’ils n’aiment pas. C’est un péché impardonnable.”

« Combien de temps avant que Carrie Underwood me renonce officiellement ? Je lui donne 12 heures, au maximum », a écrit Walsh dans un tweet ultérieur. “Je pourrais toutefois avoir tord. Je me base sur notre expérience générale avec des célébrités qui font face à une réaction publique de la gauche. En toute justice, elle pourrait être la valeur aberrante. Le temps nous le dira.” Alors qu’Underwood n’a pas encore répondu à ces rapports, beaucoup de ses fans sur Twitter l’ont fait. Sur la base de leurs réactions, beaucoup de ces fans ne sont pas heureux de voir qu’Underwood a apparemment soutenu ce message anti-masque.

“Ce n’est pas seulement que Carrie Underwood a aimé un tweet anti-masque”, a écrit un fan. “C’est que Carrie Underwood a aimé un tweet anti-masque de Matt Walsh, l’une de ces voix histrioniques les plus négligentes sur le thème de la protection des enfants contre COVID.” Un autre a pesé: “Alors Carrie Underwood est une anti-masqueuse? Jésus prend le volant en effet.”