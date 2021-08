John Riel Casimero a défendu sa couronne contre le Cubain Rigondeaux

in

Showtime a clôturé sa diffusion avec un concours de poids coq WBO entre Guillermo Rigondeaux Oui John Riel Casimero avec Casimero gagnant par décision partagée. Les tableaux de bord officiels de ce concours étaient 115-113 pour Rigondeaux mais annulés par des scores de 116-112 et 117-111 dans un combat qui a vraiment récompensé Casimero même s’il n’a touché que 5% de ses jabs.

Ce combat a commencé exactement comme je l’ai mentionné lors du dernier podcast Big Fight Weekend avec Guillermo Rigondeaux traînant dehors. Cependant, au début, Casimero l’a suivi, coupant la bague avec lui. Un bon échange a semblé avoir décalé Rigondeaux au premier tour, mais il a été exclu pour un faux pas plutôt qu’un renversement.

Au fur et à mesure que le combat progressait, une chose qui s’est démarquée est la façon dont Rigondeaux est resté sur le vélo, pour les agités qui ont fréquenté le complexe sportif Dignity Health à Carson, alors que des huées ont retenti à la fin du quatrième tour. . C’était normal pour le cours de Rigondeaux qui devint de loin une habitude foncière au fur et à mesure que la lutte grandissait pour laquelle Casimero n’avait aucune réponse.

Un autre problème rencontré par Casimero était qu’il suivait simplement Rigondeaux autour du ring et ne lança aucun coup de poing. Il a fait le tour du milieu de ce combat presque certainement pour Rigondeaux. C’est arrivé au point au septième tour où Rigondeaux a commencé à narguer Casimero sur le ring, rebondissant comme lui tout en manquant sauvagement.

Le néant a continué ici car l’incapacité de Casimero à couper le ring a conduit à beaucoup plus de travail cardio dans le ring car il obtenait 1-2 au point de ne pas voir la fin en vue. L’émission a donné à Casimero un signe de tête pour être plus agressif dans les rondes de championnat, mais même Mauro Ranallo avait la ligne du combat en disant «Qu’est-ce qui est plus frustrant? Combattre Rigondeaux ou garder un œil sur lui ? “.

La réponse après 36 minutes de cela était l’application des yeux à cet événement principal puant.

Casimero reste ici, mais nous verrons à qui sera le prochain tour. Espérons qu’il ramènera la notion d’unification de Donaire, mais il devra décrocher plus de 47 coups de poing la prochaine fois.