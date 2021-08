John Ritter : Comment l’acteur de « Three’s Company » est-il mort ?

. Acteurs américains Joyce DeWitt, John Ritter (1948-2003) et Suzanne Somers dans un portrait promotionnel pour la série télévisée “Three’s Company”, 1979. / L’acteur John Ritter assiste à la soirée ABC Press Tour le 18 juillet 2002 à Pasadena, en Californie.

John Ritter est décédé d’une malformation cardiaque non diagnostiquée et non détectée appelée dissection aortique. Il n’était qu’à six jours de son 55e anniversaire lorsqu’il est tombé malade en répétant 8 lignes de règles simples… pour sortir avec ma fille adolescente.

Son épouse survivante, Amy Yasbeck, et sa famille ont déposé des poursuites dans l’affaire affirmant que sa mort aurait pu être évitée. Yasbeck a également formé la Fondation John Ritter pour éduquer le public sur la dissection aortique et aider les personnes touchées par la maladie.

Ritter était surtout connu pour son rôle de Jack Tripper dans le classique des années 1970 et 1980 Three’s Company. Une émission spéciale d’ABC, Superstar : John Ritter, a parlé de sa vie, de sa mort et de son héritage. Il a été diffusé le mercredi 25 août 2021 à 22 h HE.

L’épouse de Ritter, Amy Yasbeck, a décrit ses dernières heures de témoignage pour un procès pour mort injustifiée

Yasbeck a témoigné sur les dernières heures de la vie de son mari lors d’un procès pour mort injustifiée alléguant que deux médecins avaient été négligents dans leurs soins. Elle a dit qu’elle avait été appelée à l’hôpital de Burbank, en Californie, et que les médecins lui avaient dit que Ritter avait une crise cardiaque et avait besoin d’une angiographie, selon CBC. Ritter voulait un deuxième avis, selon l’article.

“Dr. Lee a dit: ‘Non, il n’y a pas de temps. Vous êtes au milieu d’une crise cardiaque », a déclaré Yasbeck, selon CBC.

“Je me suis penché à l’oreille de John et j’ai dit: ‘Je sais que tu as peur, mais tu dois être courageux et faire ça parce que ces gars savent ce qu’ils font.’ Et il a été courageux tout le temps que je l’ai vu ». Yasbeck a témoigné, selon le reportage de CBC.

Elle a prononcé les mots “Je t’aime” alors qu’il était emmené, a-t-elle témoigné, selon l’article. L’opération a été effectuée à Ritter, mais son aorte a été “fracassée”, selon l’article. Bientôt, sa famille a appris qu’il était mort.

“Il a dit que tout était fini et que John était mort, ils ont travaillé sur John pendant longtemps, mais le mal était fait quand il est arrivé là-bas. C’était un fait accompli et John était mort », a déclaré Yasbeck, selon CBC.

Les médecins, le Dr Joseph Lee et le Dr Matthew Lotysch, ont été acquittés de tout acte répréhensible et la famille a perdu leur réclamation de 67 millions de dollars. Cependant, ils ont remporté des procès précédents pour la mort de Ritter, et sa mort a changé la façon dont les médecins détectent et traitent la dissection aortique, selon Columbia Surgery.

Une dissection aortique est souvent diagnostiquée à tort comme une crise cardiaque, ce qui peut retarder des soins vitaux

Les symptômes d’une dissection aortique peuvent imiter les symptômes d’une crise cardiaque, a rapporté Columbia Surgery. Lorsque Ritter a été emmené à l’hôpital, ils ont commencé un traitement pour une crise cardiaque. Cependant, l’erreur de diagnostic a retardé ses soins, selon l’article.

Columbia Surgery explique :

Les dissections aortiques se produisent lorsque la paroi interne de l’aorte se déchire. Comme les autres artères, l’aorte est essentiellement un tube creux qui transporte le sang du cœur. Les parois de ce tube sont composées de trois couches : une couche interne, une couche intermédiaire et une couche externe. Lorsque la couche interne se déchire, le sang peut être redirigé vers la déchirure elle-même, créant une poche entre la couche interne et la couche intermédiaire. Au lieu d’aller aux organes vitaux comme le cerveau, le foie et les reins, ce sang est piégé dans les parois de l’aorte. Et comme plus de sang est piégé, la déchirure grossit, aggravant le problème. Cela peut entraîner un accident vasculaire cérébral (si pas assez de sang atteint le cerveau), des dommages aux valves du cœur (si la dissection s’étend à la zone où l’aorte sort du cœur) et, le plus mortel de tous, une déchirure complète de tout cœur. . paroi de l’aorte, également appelée rupture aortique.

Une fois la maladie correctement diagnostiquée, les médecins ont opéré et tenté de réparer la dissection, selon l’article. Cependant, l’opération n’a pas réussi. Il est décédé le 11 septembre 2003.

