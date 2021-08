John Romero est heureux de voir la version complète d’E2M6 dans le remaster de Quake

Quake a été réédité cette semaine, avec des graphismes améliorés et le retour de la bande originale du jeu. En prime, la carte E2M6 “Dismal Oubliette” a été restaurée à sa longueur d’origine, un détail noté par le concepteur d’origine John Romero sur Twitter.

Romero a expliqué que la version d’E2M6 qui est entrée dans le jeu était celle qu’il avait conçue à l’origine, mais que l’entrée prolongée avait été ajoutée lorsque Romero a décidé de “mieux le démarrer”. Malheureusement, les améliorations ont poussé la carte au-delà de la limite de taille de 1,44 Mo que l’équipe avait placée sur les cartes, et E2M6 a dû être ramené à sa forme d’origine.

Toutes les sources cartographiques ont été conservées. J’ai initialement créé E2M6 sans la nouvelle entrée. Puis une nuit, j’ai décidé d’améliorer le début et j’ai agrandi l’entrée. Le lendemain, j’ai réfléchi à la taille du fichier et j’ai vu qu’il dépassait 1,4 Mo. J’ai décidé de revenir à l’original. — 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) 23 août 2021

En ce qui concerne E2M6, la Dismal Oubliette, la raison pour laquelle le début d’origine a dû être coupé était qu’il s’inscrirait dans notre limite de taille de fichier de 1,44 Mo en place à l’époque. https://t.co/LdMgzl0WSf — 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) 23 août 2021

Romero a ensuite publié l’entrée étendue sous le nom E2M10: Entrée perdue de la Dismal Oubliette, mais maintenant, grâce au remaster, les joueurs de Quake peuvent profiter de la carte complète sous sa forme étendue et “meilleure”. La carte commence maintenant les joueurs dans une caverne d’eau, les forçant à se battre contre des ennemis pour arriver à ce qui était autrefois le début de la carte.

L’édition remasterisée de Quake est maintenant disponible sur PlayStation, Xbox, le Nintendo Switch eShop et Steam, et les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur PC recevront le remaster sous forme de mise à jour gratuite. L’autre nouveau contenu inclus dans l’édition améliorée comprend la nouvelle extension “Dimension of the Machine” développée par MachineGames.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.