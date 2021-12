John Schneider s’en prend à Alec Baldwin pour avoir affirmé qu’il « n’avait pas appuyé sur la gâchette »

John Schneider partage ses réflexions sur le tournage du film « Rust » d’Alec Baldwin.

Le 21 octobre, Baldwin répétait une scène sur le tournage au Nouveau-Mexique de son projet de film « Rust » lorsqu’une arme à feu qu’il tenait s’est déchargée. Un projectile de l’arme a mortellement frappé la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Une enquête sur l’incident est en cours depuis un mois maintenant, et Baldwin s’est exprimé jeudi soir, affirmant lors d’une interview révélatrice avec George Stephanopoulos d’ABC News que malgré la tenue de l’arme, il « n’a pas appuyé sur la gâchette ».

Avant l’interview de Baldwin, un aperçu a été publié, qui présentait les commentaires de Baldwin, et Schneider, 61 ans, a partagé ses réflexions sur la question dans une vidéo de 18 minutes intitulée « Sérieusement Alec? »

Schneider a affirmé que l’interview était « tout conçue pour nous faire nous sentir désolé Alec Baldwin » et a affirmé que les réponses émotionnelles aux larmes de l’acteur pendant l’interview étaient « des taureaux–t ».

Schneider a remis en question la conversation, demandant si les téléspectateurs étaient censés « croire qu’une arme à feu s’est déclenchée toute seule ».

« C’est une entreprise merveilleuse dans laquelle nous travaillons tous. Nous sommes honorés et privilégiés d’en faire partie », a poursuivi Schneider. « Alors quand quelqu’un prend une merde – ce que George et Alec ont fait ici et évidemment cette femme est toujours décédée. Sa famille est toujours sans mère, sans femme. C’est absurde. »

L’ancien de « Dukes of Hazzard » a déclaré qu’il pensait que « la machine de propagande » est responsable de la perpétuation de l’idée que Baldwin « est une victime ».

« Il y a trois semaines, c’était un pistolet à hélice. Il y a quatre semaines, personne ne savait comment au monde cette vraie arme était chargée sur le plateau », a déclaré Schneider. « Aujourd’hui, il n’a pas appuyé sur la gâchette. »

« Pour quel genre d’idiots nous prenez-vous ? questionna l’acteur. Il a ensuite plaidé auprès des forces de l’ordre, demandant aux enquêteurs de ne pas croire la déclaration de Baldwin, la qualifiant de « non-sens ».

« Les armes à feu ne partent pas d’elles-mêmes », a insisté Schneider. « N’oublions pas qu’il s’agissait d’une simple action – ce n’était pas un Colt, c’était une réplique… – une arme à simple action doit être armée et tirée. Alors pour quel genre d’idiots nous prenez-vous ?

« Il n’y a tout simplement aucun monde dans lequel les armes à feu explosent toutes seules », a-t-il répété. « … Hutchins est toujours décédé. Et leur famille n’obtient pas d’excuses, ils n’obtiennent aucune – à mon avis – ils n’obtiennent aucune justice, ils n’obtiennent aucune réponse. »

Schneider a ensuite développé une analogie, comparant la fusillade « Rust » à un tyran poussant un enfant d’une balançoire sur un terrain de jeu, entraînant des blessures graves.

« Qu’est-ce que l’intimidateur va dire ? ‘Je ne l’ai pas poussée ! Je ne l’ai pas poussée' », a déclaré l’acteur. « D’abord, ils vont dire : ‘Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait.’ Ensuite, si cela ne fonctionne pas – ce qui, d’ailleurs, ne fonctionne toujours pas parce que vous êtes censé vérifier l’arme, mon gars – mais alors vous avez l’audace de dire: ‘Je n’ai pas appuyé sur la gâchette. ‘ »

La star a ajouté qu’il était « toujours inexcusable » de ne pas vérifier une arme lorsqu’elle vous est remise, même si on vous dit qu’elle est déchargée, mais a admis qu’il serait « très facile d’appuyer accidentellement sur cette gâchette ».

Ce n’était pas seulement Baldwin que l’acteur visait, cependant. Il a appelé Stephanopoulos d’ABC « l’affiche de la propagande de gauche ».

« Pourquoi diable quelqu’un considérerait-il une interview de George comme étant quelque chose d’éclairant ou ayant un minimum de vérité, je ne sais pas », a déclaré Schneider. « Mais c’est juste moi. »

Schneider a également déclaré qu’il était « incroyablement embarrassé pour » Stephanopoulos « parce que, mon Dieu, pourquoi perpétuez-vous ce BS? »