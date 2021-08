John Stamos de Full House connaissait Elizabeth Olsen quand elle était petite. Maintenant, elle a grandi et il la regarde sur WandaVision

On ne sait pas si John Stamos est toujours proche d’Elizabeth Olsen ces jours-ci. Comme ses sœurs n’apparaissaient pas dans Fuller House, certains fans espéraient qu’elle serait celle qui se mettrait à la place de Michelle. Pourtant, Stamos et Olsen ayant tous deux des émissions Disney +, il est possible qu’ils soient au moins entrés en contact. De plus, c’est formidable de voir Stamos parler si fort d’Olsen, car elle a avancé et a pu sortir de l’ombre de ses sœurs et devenir actrice. Espérons qu’un de ces jours, les deux se réuniront, et peut-être même recréeront cette photo de retour.

