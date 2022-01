John Stamos dit qu’il n’est « pas prêt à dire au revoir » à Bob Saget

Les célébrités pleurent la mort de l’acteur Bob Saget 2:02

. – John Stamos a publié mardi un hommage émouvant à son cher ami et ancien co-star Bob Saget.

Saget, décédé dimanche à l’âge de 65 ans, est resté dans la mémoire de sa famille, de ses amis et de ses supporters.

Stamos a partagé son amour pour Bob Saget sur son compte Instagram vérifié avec une photo des deux en tenue de soirée. « Je ne suis pas prêt à accepter qu’il soit parti. Je ne vais pas encore lui dire au revoir », a-t-il écrit.

« Je vais l’imaginer là-bas, toujours dans la rue, faisant ce qu’il aime avec tout son cœur et son humour », a poursuivi Stamos. « Il est debout sur scène, il va très bien ! Encore deux heures de set devant quelques centaines de personnes parmi les plus chanceuses de la planète. »

Saget était en Floride pour le week-end dans le cadre de sa tournée comique et avait publié sur ses comptes de réseaux sociaux vérifiés ce qui s’est avéré être sa dernière émission. Il a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Orlando le lendemain.

« Pour le moment, il n’y a aucune preuve de consommation de drogue ou d’action criminelle », a déclaré le médecin légiste en chef Joshua Stephany dans un communiqué envoyé à CNN lundi. « La cause et le mode de décès sont en attente d’une étude plus approfondie », a-t-il complété.

Stamos, qui a joué dans « Full House » avec Saget et sa série « Fuller House », écrit à propos d’une scène où, après le spectacle, son ami est « en route pour l’hôtel, appelant sa belle et aimante épouse, Kelly. Il dit qu’il a à nouveau 26 ans, vivant ! «

« Il lui dit qu’il l’aime de tout son cœur. Et quand il vient à l’hôtel reposer sa tête sur l’oreiller, ses filles, sa famille, ses amis lui manquent », a écrit Stamos. « Mon Dieu, il nous aime tous tellement. Et il s’endort en rêvant du moment où nous nous reverrons, et il sourit. Je sais dans mon cœur qu’il sourit, entendant encore le rire de quelques heures auparavant. »

Et il a conclu son message: « Je ne suis tout simplement pas encore prêt à dire au revoir. Peut-être demain. Peut-être. »

