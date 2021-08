John Stamos parle de la réponse des fans à Mary Kate et Ashley Olsen n’apparaissant pas à Fuller House

Voir? Pas de mal, pas de faute. Alors que les fans de Full House ont peut-être été déçus de ne pas voir Michelle sur Fuller House, les sœurs bien-aimées avaient une bonne raison de leur absence. Depuis qu’elles ont joué à bébé Michelle, Mary-Kate et Ashley Olsen ont créé The Row, une grande marque de vêtements de luxe spécialisée dans les basiques de qualité et les silhouettes minimalistes. Leurs créations ont été portées par Kendall Jenner, Rosie Huntington-Whiteley, Kerry Washington et Hailey Bieber. Pas trop mal – pas trop mal du tout.

Même John Stamos est d’accord. Interrogé sur le succès de Mary-Kate et Ashley Olsen, il n’a fait que soutenir. Il a déclaré au point de vente: