John Stamos parle de l’absence des jumeaux Olsen à ‘Fuller House’

Alors que la plupart des acteurs de Full House sont revenus dans une certaine mesure pour le redémarrage de Netflix Fuller House, qui s’est concentré sur la vie adulte de DJ (Candace Cameron Bure), Stephanie (Jodie Sweetin) et Kimmy (Andrea Barber), Mary-Kate et Ashley Olsen n’est pas du tout revenue dans le rôle de Michelle, en raison du fait qu’elles avaient cessé de jouer plus d’une décennie plus tôt et se concentraient plutôt sur leur marque de mode, The Row. L’absence de Michelle a été remarquée à quelques reprises au cours de la série, avec des personnages faisant des blagues pointues dénonçant le manque d’implication des jumeaux Olsen.

Alors qu’il semblait y avoir une certaine amertume, John Stamos a mis de côté toute notion de mauvais sang. Dans une interview avec Insider faisant la promotion de son nouveau podcast sur le vrai crime The Grand Scheme: Snatching Sinatra, Stamos a déclaré que “c’est remarquable” ce que les Olsens ont fait depuis la fin de Full House, expliquant qu’il était “fier d’eux”.

“Je me souviens avoir essayé de les faire participer à Fuller House et ils ne voulaient pas entrer ou il y avait un problème de communication, ou quoi que ce soit – c’était disproportionné”, a-t-il admis. Il a également expliqué que sa femme à l’écran, Lori Loughlin, que les Olsens avaient remporté de nombreux prix, dont plusieurs prix du Council of Fashion Designers of America, avant le début des discussions sur le redémarrage, prouvant qu’ils n’avaient tout simplement pas besoin de revenir à cette phase de leurs vies. “C’est comme gagner un Oscar. C’est comme ‘Oh d’accord, ça a du sens'”, a-t-il déclaré à propos de leur décision de se concentrer sur leur mode.

En fin de compte, oncle Jesse ne pouvait s’empêcher d’être fier des femmes qui avaient joué sa plus jeune nièce. “C’est vraiment inspirant”, a-t-il conclu. “C’est juste étrange de les considérer comme ces petits enfants. Maintenant, ce sont des femmes si intelligentes, puissantes et importantes. Et elles étaient aussi des enfants intelligents, puissants et importants, mais c’est tout simplement génial à voir.”

À l’époque où il a été annoncé pour la première fois qu’un redémarrage de Full House serait en route, il y avait des spéculations concernant les rôles possibles des jumeaux Olsen dans la série. Bien que, selon PEOPLE, Mary-Kate et Ashley n’allaient jamais apparaître dans la série. Dans une interview avec la publication en 2016, le producteur de Fuller House, Bob Boyett, a déclaré que les producteurs avaient été informés avant même la première de l’émission que les jumeaux ne feraient pas partie du nouveau projet. Boyett a expliqué que cela n’allait tout simplement pas fonctionner avec le couple, car ils n’ont pas été impliqués dans le monde du théâtre depuis leur adolescence. Il a expliqué: “Ashley a déclaré:” Je n’ai pas été devant une caméra depuis l’âge de 17 ans et je ne me sens pas à l’aise pour jouer. Mary-Kate a déclaré: ‘Ce devrait être moi car Ash ne veut pas le faire. Mais le timing est si mauvais pour nous.'”