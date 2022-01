John Stamos pleure la perte de sa co-vedette de « Full House » Bob Saget après sa mort: « Je suis vidé »

La star de Full House, John Stamos, faisait partie des nombreuses célébrités qui ont exprimé leur choc et leur tristesse après la mort de Bob Saget dimanche. Saget et Stamos ont agi ensemble sur toute la série Full House et ont ensuite fait des apparitions récurrentes dans la série de suites de Netflix Fuller House. Saget a également joué dans la sitcom Godfathered de Stamos.

« Je suis brisé. Je suis vidé », a tweeté Stamos dimanche. « Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement, Bobby. »

Saget a joué dans Full House dans le rôle de Danny Tanner, un père veuf qui enrôle son beau-frère Jesse (Stamos) et son meilleur ami Joey (Dave Coulier) pour l’aider à élever ses trois filles, DJ (Candace Cameron), Stephanie (Jodie Sweetin ) et Michelle (Mary-Kate et Ashley Olsen). Full House a été un énorme succès, s’étalant sur huit saisons de 1987 à 1995. Stamos, Saget et Coulier sont apparus plus tard sur Fuller House, qui se concentrait sur la réunion de DJ et Stephanie avec Kimmy (Andrea Barber) pour aider à élever les enfants de DJ.

Après la fin de Full House, Saget et Stamos sont restés des amis proches. Les deux ont même proposé à leurs femmes à quelques semaines d’intervalle en 2017 et allaient souvent à des rendez-vous doubles, comme on le voit sur leurs pages Instagram. En août 2019, Saget a célébré l’anniversaire de Stamos en publiant une capture d’écran des deux s’embrassant dans une vidéo pour Project Cuddle.

« Tu es le frère le plus merveilleux que l’on puisse souhaiter – Tu fais tellement pour aider tant de gens – – même si tu ne m’as vraiment pas aidé avec la sortie de cette vidéo. Je plaisante ! C’était pour une bonne cause – En plus de tester mon l’hétérosexualité », écrivait Saget à l’époque. « Je suis tellement fier de t’avoir dans ma vie au cours des 75 dernières années. Voici 75 autres, mon incroyable frère. Je t’aime, euh, duh… Oh, c’est Bob. »

En 2015, Stamos et Saget se sont réunis à l’écran dans Grandfathered, une sitcom de courte durée diffusée sur Fox. La série mettait en vedette Stamos en tant que célibataire de longue date qui apprend soudainement qu’il a un fils et une petite-fille dont il n’a jamais entendu parler. Saget est apparu dans deux épisodes en tant qu’ami à l’écran de Stamos.

Saget est décédé dimanche. Il a été retrouvé inconscient à l’hôtel Ritz-Carlton d’Orlando, quelques heures seulement après avoir donné un spectacle près de Jacksonville, en Floride. Il a été déclaré mort sur les lieux. Les enquêteurs n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue, a tweeté le département du shérif du comté d’Orange. Saget avait 65 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles.