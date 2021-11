John Stamos trouve un scorpion sur l’oreiller de son fils

John Stamos et sa famille avaient un peu peur au moment d’aller dormir récemment. L’alun de Fuller House a révélé qu’il avait été accueilli par un scorpion sur l’oreiller de son fils Billy lorsqu’il est allé mettre le tout-petit au lit, ce qui, en plaisantant, l’a amené à envisager de faire ses valises et de trouver une nouvelle maison.

Stamos a parlé de l’incident effrayant sur les réseaux sociaux le jeudi 11 novembre, l’acteur partageant une photo du robot effrayant sur Instagram et Twitter. Il a partagé : « J’ai trouvé ce joli petit scorpion sur l’oreiller de mon fils la nuit dernière – il est temps de bouger ? » Stamos n’était pas le seul à être effrayé par la créature, avec Kaley Cuoco commentant: « UMMMMM QUOI. » La co-vedette de Stamos Fuller House, Bob Saget, est intervenue avec un peu d’humour en demandant: « Est-ce que tu vas le faire sauter? » Un fan a écrit : « As-tu dit au scorpion de filmer ? C’est une salle comble… lol lol je devais le faire. » Bien que Stamos n’ait pas révélé comment il avait réussi à faire sortir le scorpion de chez lui, il a suivi le message avec un tweet, partageant une photo de Full House avec John Coulier (alias Joey Gladstone) d’un épisode où son personnage était un exterminateur. Il a écrit, « oh ouais, j’ai une certaine expérience avec les bugs. Tenez… »

Stamos a accueilli Billy, de son nom complet William Christopher Stamos, avec sa femme Caitlin McHugh en avril 2018. S’adressant à PEOPLE quelques mois plus tard, l’acteur a expliqué comment la paternité avait changé sa vie, racontant au média : « C’était magnifique. Chaque seconde vous priez pour que vous puissiez garder l’enfant en vie. Chaque jour est différent, le temps est devenu très insaisissable, les choses passent tellement vite. C’est tout simplement magnifique. J’ai pleuré la plupart des jours, je le regarde juste. «

Cependant, alors que Stamos et McHugh sont devenus parmi les parents célèbres les plus appréciés sur Instagram et ont partagé des mises à jour sur le petit Billy, les fiers parents s’éloignent généralement du partage de l’image de leur fils en ligne. Il a déclaré à Entertainment Tonight en octobre 2018, « Je ne l’ai mis qu’une fois sur le mien, et j’ai eu tellement honte de la façon dont je le tenais ou de ce que j’ai dit: » C’est tout! [You] voulez partager votre bonheur avec le monde. Mais vous savez qu’il y a beaucoup de critiques là-bas. »

Stamos, cependant, a un peu assoupli cette règle ces derniers temps. Dimanche, l’acteur a partagé une adorable photo de lui et Billy dans des tenues assorties alors qu’ils allaient voir Le Roi Lion de Disney à Broadway, Stamos partageant: « Je ne me souviens pas très bien du premier spectacle de Broadway que j’ai vu, mais je vais le dire une chose, je n’oublierai jamais d’emmener mon fils à son premier spectacle à Broadway aujourd’hui. »