John Stones révèle la raison des difficultés de Man City et pense que la star de Manchester United, Harry Maguire, reviendra en forme

Le défenseur de Manchester City, John Stones, a évoqué une saison difficile pour son club après l’euphorie entourant l’Euro 2020.

L’international anglais a eu du mal à gagner du temps en Premier League après avoir été une figure importante du parcours de l’Angleterre vers la finale du Championnat d’Europe.

Stones n’a pas fait son chemin cette saison

Stones a eu des problèmes de blessures et a pris du retard sur Aymeric Laporte et Ruben Dias dans l’ordre hiérarchique au stade Etihad.

Il a cependant joué pour l’équipe de Pep Guardiola lors de leur victoire 2-0 contre Manchester United le week-end dernier, ce qui lui aura donné un regain de confiance bien nécessaire.

Et il cherchera à s’appuyer sur cette plate-forme pour entrer dans le deuxième tiers de la campagne.

S’adressant à talkSPORT, il a révélé le raisonnement derrière ses débuts difficiles.

Stones a eu du mal à retrouver la même forme qu’il avait la saison dernière

«C’était vraiment une accumulation de choses. J’ai eu quelques blessures au début de la saison, je suis revenu et je commençais juste à reprendre de la vitesse, à cet égard », a déclaré Stones.

«Et l’équipe jouait bien. Je devais être patient et respecter ce que faisaient les gars.

« Ils se débrouillaient bien et parfois on ne peut pas changer une équipe gagnante, alors j’ai dû être patient et attendre mon heure.

« Je l’ai fait et j’ai eu quelques bons matchs depuis le dernier camp lorsque nous nous sommes rencontrés et je suis heureux d’être de retour ici. »

Stones a bien fait de tenir United à distance lors de son dernier match de Premier League

Il n’est pas la seule star anglaise à avoir eu du mal à reproduire la forme de la saison dernière, Harry Kane, Raheem Sterling et Jack Grealish n’ayant pas non plus réussi à reproduire leur meilleure forme.

Et le triple champion de Premier League est convaincu que ses coéquipiers des Three Lions seront tous de retour à leur meilleur niveau en un rien de temps.

« Je sais qu’ils reviendront au combat et qu’ils seront de retour à leur meilleur niveau », a-t-il ajouté.

« J’espère que bientôt – je n’aime pas quand les joueurs ont mauvaise presse ou ne jouent pas comme je sais qu’ils peuvent jouer et je suis sûr que cela les frustre aussi.

« Mais, définitivement, j’ai toute confiance en eux pour revenir plus fort. »

Stones a été l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Gareth Southgate au cours de l’été et a participé à la défaite aux tirs au but contre l’Italie à Wembley.

L’Angleterre affronte Andorre et la Hongrie lors de cette trêve internationale

Son partenaire défensif pour l’Angleterre, le capitaine de Manchester United Harry Maguire, a également eu ses problèmes.

La star des Red Devils a vu ses performances et son leadership critiqués, mais Stones a défendu son coéquipier anglais et est convaincu qu’il montrera bientôt ses vraies couleurs.

« Harry est une personne incroyable, avant tout, et un fort caractère, donc je n’ai aucun doute qu’il sera bon pour Manchester United », a déclaré Stones.

Le duo de Manchester est un super pote

«Je ne veux pas dire qu’il ne joue pas bien, parce que je pense en fait qu’il fait tellement de choses bien, mais c’est juste amplifié et parfois pris hors de proportion.

«Je ne rejette pas le blâme ou quoi que ce soit, mais en tant que personnage et personne que je connais, je crois qu’il sera le joueur incroyable qu’il est et qu’il y reviendra très bientôt.

« Il a ce caractère et cette mentalité pour revenir à ce qu’il était et je pense qu’il le fera. »