John Stones signe un nouveau contrat de cinq ans à Man City pour couronner un été incroyable avec l’Angleterre alors que le défenseur dit “c’est le meilleur endroit pour réaliser” mes ambitions, tout comme Jack Grealish l’a dit aux fans

L’avenir immédiat de John Stones est à Manchester, avec l’annonce de son nouveau contrat de cinq ans.

L’accord du défenseur devait expirer à la fin de la saison prochaine et les champions de Premier League ont agi pour le garder au club jusqu’en 2026.

Manchester City FC

Stones a mis le stylo sur papier à Man City après un été tourbillonnant avec l’Angleterre

Stone a rejoint Everton il y a cinq ans et la saison dernière a connu une résurgence pour le club et le pays et a joué le rôle principal alors que l’Angleterre atteignait la finale de l’Euro 2020, le joueur de 27 ans étant désormais largement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe.

Il aurait clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’Etihad et a exprimé son désir de signer une prolongation de contrat.

Lors de la signature de son nouveau contrat, il a déclaré à mancity.com qu’il ne pouvait pas être plus heureux.

“J’aime faire partie de cette équipe”, a-t-il déclaré. « Il y a tellement de joueurs de qualité ici et je sais que nous pouvons continuer à gagner des trophées, ce qui est mon objectif principal.

.

La forme de Stones pour City aux côtés de Ruben Dias la saison dernière l’a vu remporter une autre médaille de vainqueur de la Premier League

“Travailler avec le manager est un rêve – il m’a tellement appris sur le jeu et j’ai l’impression d’apprendre quelque chose de nouveau chaque jour.

« Le succès que nous avons connu au cours des quatre dernières années a été incroyable. En faire partie a été un rêve devenu réalité et je veux juste continuer à gagner.

“C’est le meilleur endroit pour moi de jouer mon football et de réaliser mes ambitions.”

Les commentaires reflètent ce que la nouvelle signature Jack Grealish a déclaré lors de son dévoilement après son transfert de 100 millions de livres sterling d’Aston Villa.

.

Grealish a expliqué lors de sa conférence de presse qu’il avait rejoint son ami anglais à City pour remporter des trophées

Et Stones dira à son coéquipier anglais qu’il a fait le bon choix, ayant joué 168 fois, remportant trois Premier Leagues, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup.

Le nouvel accord lui rapporterait un incroyable 13 millions de livres sterling par saison avant impôts; ce qui le mettra dans la même fourchette que Harry Maguire et Virgil van Dijk.

Il a formé un formidable partenariat avec Ruben Dias au cœur de la défense de City lors de la saison 2020/21, les hommes de Pep Guardiola n’ayant concédé que 12 buts en championnat alors qu’il était sur le terrain.

Le défenseur a également eu un meilleur taux de réussite de passes (93,3 %) que tout autre joueur de Premier League la saison dernière.

Manchester City FC

Stones ne voulait pas partir et s’est engagé à City pour encore cinq ans

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a comparé Stones à l’ex-star de Man United et de l’Angleterre Rio Ferdinand sur talkSPORT le mois dernier.

« J’aime John Stones, je l’ai toujours aimé. C’est un joueur de football brillant”, a-t-il déclaré.

« Il est le plus proche que nous ayons eu de Rio Ferdinand, qui, avec John Terry, était le meilleur demi-centre de la Premier League.

« J’adore regarder John Stones, j’aime regarder sa façon de jouer. Il est calme, il a du sang-froid mais aussi un brillant défenseur.