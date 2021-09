John Stossel vérifie Facebook sur son étiquette « Vérification des faits », poursuit pour 2 millions de dollars – RedState ⋆ .

in

John Stossel, qui s’identifie comme un libertaire – pas un conservateur – en a assez des étiquettes de vérification des faits que Facebook place sur les publications lorsque la plate-forme a un problème avec le contenu.

Lorsque Facebook prétend que quelqu’un diffuse des informations trompeuses ou partiellement fausses, nous qui sommes accusés avons peu de recours. J’ai passé un an à essayer d’avoir Facebook et ses « fact-checkers » pour corriger les fausses choses qu’ils ont postées à mon sujet. Maintenant, je les traîne devant les tribunaux.https://t.co/D86NezktTO – John Stossel (@JohnStossel) 24 septembre 2021

De la variété :

L’ancien journaliste de télévision John Stossel demande au moins 2 millions de dollars de dommages et intérêts à Facebook dans le cadre d’un procès qu’il a intenté contre le géant des médias sociaux, alléguant que la société l’a diffamé en apposant des étiquettes de vérification des faits sur deux vidéos qu’il a publiées sur le changement climatique. Dans une déclaration à Variety, un porte-parole de Facebook a déclaré: “Nous pensons que cette affaire est sans fondement et nous nous défendrons vigoureusement contre les allégations.”

Ils le feront sûrement et ont les coffres légaux pour papier Stossel pendant plus de quelques années. Cependant, cela devient un problème permanent avec l’oligarque des médias sociaux, qui veut revendiquer les protections de l’article 230 en tant qu’entreprise privée, mais veut également agir comme s’il était un éditeur, ainsi qu’un arbitre et un protecteur de la vérité.

Ils ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux, et des poursuites comme celle-ci ne font que refléter à quel point ils insistent. La personnalité de droite Candace Owens a tenté de poursuivre Facebook, et le tribunal l’a rejeté. Nous verrons si le costume de Stossel se porte bien.

Du Hollywood Reporter :

Cette ère des médias sociaux entraîne un nouveau genre de litige en diffamation – un litige dans lequel un individu dit quelque chose, puis est corrigé, puis va devant les tribunaux avec une réputation meurtrie. La dernière plainte vient de John Stossel, le journaliste de télévision vétéran qui a poursuivi mercredi Facebook devant un tribunal fédéral de Californie pour ce qui a été apposé dans son article sur les incendies de forêt en Californie en 2020 et leur cause. “Cette affaire pose une question simple : est-ce que Facebook et ses fournisseurs diffament un utilisateur qui publie un contenu factuellement exact, lorsqu’ils annoncent publiquement que le contenu a échoué à une” vérification des faits “et est” partiellement faux “, et en attribuant à l’utilisateur un fausse déclaration qu’il n’a jamais faite ? » La plainte de Stossel demande. “La réponse est, bien évidemment, oui.” D’après la plainte de Stossel (lire ici), il a publié sur Facebook une vidéo intitulée « Incendies alimentés par le gouvernement », où il a abordé « des reportages sensationnels sur une soi-disant « apocalypse climatique » et a exploré une hypothèse scientifique… que si le changement climatique contribue sans aucun doute aux incendies de forêt, ce n’était pas la principale cause des incendies de Californie en 2020. » Sossel [sic] gestion forestière ciblée. Après avoir posté la vidéo, il dit que Facebook a placé une étiquette près de sa vidéo qui disait : « Contexte manquant. Des vérificateurs des faits indépendants disent que ces informations pourraient induire les gens en erreur. » D’autres informations indiquaient aux lecteurs : « L’allégation — « les incendies de forêt sont causés par une mauvaise gestion. Pas par le changement climatique.’ Verdict : trompeur. Stossel dit qu’il n’a jamais fait cette affirmation spécifique, qu’elle lui a été faussement attribuée et que les actions de Facebook ont ​​réduit son audience et causé un préjudice immédiat et irréparable à sa réputation.

J’ai reçu ma part de drapeaux Facebook. L’un était pour « informations trompeuses ». L’autre était pour « manque de récit de soutien » ! Alors, Facebook est-il maintenant des éditeurs, ainsi que des vérificateurs de faits ?

Ils sortent ces trucs de leur arrière-train, et pour les entreprises qui dépendent de l’argent publicitaire et des yeux sur leur page, un étranglement par Facebook peut leur rapporter des milliers, voire des millions de dollars.

John Stossel défend une cause juste. Nous verrons comment celui-ci se passe.