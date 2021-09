John Terry a averti de “rester à l’écart” du travail de Nottingham Forest par Simon Jordan, avec la légende de Chelsea pressenti comme le remplacement possible de Chris Hughton après le pire départ en 108 ans

John Terry a été averti de l’offre d’emploi potentielle à Nottingham Forest, avec le manager actuel Chris Hughton sous une pression intense au bas de la table du championnat.

Forest a abandonné une avance de 1-0 pour perdre 2-1 contre Cardiff dimanche pour en faire cinq défaites lors de ses six premiers matchs en deuxième division, se situant au bas du tableau sur un seul point – le pire début de saison du club en 108 ans.

John Terry avait impressionné dans son rôle d’assistant chez Aston Villa

L’ancien habitué de la Premier League Hughton se dirige vers la porte de sortie après moins d’un an en charge, et Terry a été lié au travail aux côtés de l’ancien patron de Sheffield United, Chris Wilder.

Cependant, l’animateur de talkSPORT, Simon Jordan, a conseillé à la légende de Chelsea de se tenir à l’écart du City Ground, affirmant que l’histoire ne ferait que se répéter.

“Si John Terry va à Nottingham Forest, ils vont avoir les mêmes problèmes”, a déclaré l’hôte de White and Jordan.

Forest est un gâchis après sa 17e place la saison dernière

«Nottingham Forest a eu 18 gestionnaires au cours des dix dernières années, la moyenne étant que chaque gestionnaire reçoit un an.

“Je suis tout à fait pour changer d’entraîneur qui ne vous donne aucune indication qu’ils vont faire quelque chose de différent que le gars précédent, mais vous arrivez au point où vous commencez à le regarder et à aller, que se passe-t-il dans ce football club?

“Pourquoi ce club qui était une puissance du football anglais a-t-il abandonné la Premier League et n’a-t-il été sur le point de revenir que deux fois au cours des 22 dernières années?”

Hughton a succédé à Sabri Lamouchi en octobre 2020, après que le Français ait connu un début de saison tout aussi torride.

Sabri Lamouchi a été limogé par Nottingham Forest peu de temps après leur dernier jour de catastrophe

Lors de la campagne précédente, cependant, Lamouchi n’était pas loin du statut légendaire du club, à quelques centimètres d’une finale en barrages avant un étonnant effondrement de la dernière journée contre Stoke.

« Vous regardez les gens qui y sont allés au cours des dix dernières années – Alex McLeish, Billy Davies, Stuart Pearce, Dougie Freedman, Mark Warburton, Aitor Karanka, Martin O’Neill, Sabri Lamouchi et maintenant Chris Hughton », Jordan a continué.

«Chris Hughton connaît son chemin dans un club de football, mais il devait connaître le travail qu’il assurait.

« Chris doit se regarder lui-même, mais vous devez également examiner les raisons sous-jacentes. Aucun de leurs propriétaires récents ne peut se concentrer sur ce club.

Hughton a eu un énorme succès avec Brighton mais n’a pas été en mesure de reproduire cela à Forest

Jordan, l’ancien président de Crystal Palace, pense que le roulement de la direction chez Forest est devenu incontrôlable et que ce n’est pas le bon moment, le mauvais endroit pour que Terry emménage pour son premier poste de direction.

Il a ajouté : « Ils ont eu 18 entraîneurs de la première équipe ! Même moi, qui ai passé neuf ans sur 11 à Crystal Palace… 18 mandats, 18 entraîneurs – cela ne peut vous donner aucun modèle et ils ont tous des niveaux de succès variables pour de petits moments ou de très gros échecs.

« Si vous avez un manager expérimenté comme Chris Hughton, qui est un très bon manager, et qu’il n’arrive pas à faire démarrer ce groupe, comment allez-vous le donner à quelqu’un qui n’a aucune expérience ?

“Oui, je comprends que John Terry a plus d’expérience que Wayne Rooney n’en a peut-être, il s’est assis en arrière-plan et a appris en tant que n ° 2, mais c’est un grand changement par rapport au fait de le mettre dans un club de football qui est un flush éclaté, que ne sait pas où il va et ce qu’il fait, et vous avez un opérateur expérimenté qui ne peut pas le faire.

Terry est à la recherche d’un poste d’entraîneur-chef après avoir quitté son poste d’assistant de Villa

« Mark Warburton se porte bien maintenant à QPR, alors pourquoi n’était-il pas apte à travailler à Nottingham Forest ? Ils lui ont donné neuf mois, et c’est ce que je veux dire.

«Vous mettez John Terry dans cette situation, qui n’a pas les compétences ou les connaissances, combien de temps va-t-il lui être accordé pour encore moins trouver ses pieds, et encore moins s’y mettre?

« Il est dans la conversation parce qu’il est John Terry. J’aime vraiment John Terry, beaucoup de gens ne l’aiment pas, mais je l’aime en tant que mec, et je l’ai aimé en tant que footballeur.

«Je veux qu’on lui donne une opportunité, mais c’est une opportunité qu’il doit éviter. C’est un paysage dans lequel il ne peut pas réussir.

